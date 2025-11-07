Trump: «¡Me alegra ver que se va el hedor de Nancy Pelosi!” 

Urgente!

November 7, 2025

El presidente denunció que la política «hizo una fortuna ilegalmente en el mercado de valores, estafó al pueblo» y «fue un desastre para EE.UU”.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha tachado de «vieja» y «fracasada» a la demócrata Nancy Pelosi, quien ha anunciado que se retirará de la política en las próximas elecciones.

«Nancy Pelosi, esa vieja y fracasada política que intentó destituirme dos veces y perdió, por fin dice que se retira. Ella hizo una fortuna ilegalmente en el mercado de valores, estafó al pueblo estadounidense y fue un desastre para EE.UU. ¡Me alegra ver que se va el hedor de Nancy Pelosi!«, escribió el mandatario en sus redes sociales.

Anteriormente, Trump calificó a la política de «mujer malvada» durante una reunión en la Casa Blanca. «Me alegro de que se retire. Creo que ha hecho un gran servicio al país al retirarse. Creo que era un gran lastre para el país», manifestó. «Pienso que era una mujer malvada, que hacía mal su trabajo y que le costaba mucho al país, en daños y reputación. Pienso que era terrible«, agregó.

Pelosi anunció su decisión de no buscar la reelección al Congreso de EE.UU. este jueves en un video, después de casi cuatro décadas siendo miembro de la Cámara de Representantes por California. El mandato de Pelosi finaliza a principios de enero de 2027. Fue una de las principales opositoras políticas de Donald Trump durante su primer mandato.

Confirmado.net – RT

