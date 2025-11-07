Vuelos internos agotados para ir a los conciertos de Shakira en Quito, ahora se promociona un chárter

El costo para viajar en avión alquilado es de $ 349 por persona para el 8 de noviembre.

Los vuelos internos para trasladarse a Quito, en el marco de los conciertos de Shakira, están agotados y ahora se promociona un vuelo chárter desde las agencias de viaje.

La colombiana llega al país con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y ofrecerá tres conciertos en la capital, el 8, 9 y 11 de noviembre. Los tres se realizarán en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Tras el anuncio de los conciertos de la artista en el país, en julio pasado, el gerente general de Ian Travel, Ian Loaiza, comenta que hubo una gran demanda de boletos aéreos y “ahora ya no hay nada, está todo lleno; en las aerolíneas ya no hay ni primera clase, está todo agotado”.

Dice que si queda algún espacio de ida y vuelta, el costo está por los $ 500 o $ 600, cuando regularmente el vuelo cuesta entre $ 120 y $ 140.

El pasado 3 de julio, cuando se anunció el concierto de la colombiana en Ecuador, el costo de un boleto aéreo de Guayaquil a Quito se registraba por los $ 134. El itinerario de salida era el sábado 8 por la mañana y el retorno el domingo 9 de noviembre por la noche.

Ahora, al revisar en los sitios web de las aerolíneas para el 8 de noviembre, en una se muestra que no hay vuelos para ese día, mientras que otra sí tiene disponibles, pero con horarios de salida a las 21:10 y 23:01, con costos de $ 147 y $ 122,85, respectivamente. El concierto de la artista está previsto que se inicie a las 20:30.

Con respecto al vuelo chárter, Loaiza comenta que es alquilado por una mayorista, que a su vez vende a las agencias de viaje, entre ellas, Ian Travel y Delgado Travel.

Este vuelo chárter es para el sábado 8 de noviembre con hora de salida desde Guayaquil a las 12:00 y el retorno es luego del concierto de ese día.

El costo es de $ 349 por persona e incluye traslado aeropuerto-concierto-aeropuerto, pero no la entrada para el show de la colombiana.

En el caso de Delgado Travel, también se ofrecen paquetes para el concierto del 11 de noviembre.

“La demanda de boletos aéreos hacia Quito con motivo del concierto de Shakira para el 11 de noviembre ha sido muy alta, especialmente desde ciudades como Guayaquil y Cuenca. Las tarifas se han incrementado notablemente y la más básica ronda los $ 314 por persona”, sostiene la gerenta de la agencia, Dolores Oviedo.

Apunta que cuentan con tres opciones para los interesados en asistir al show de la colombiana el 11 de noviembre.

La primera, con un costo de $ 339 por persona, incluye entrada (localidad tribuna), alojamiento de dos días y una noche, desayunos y traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto.

La segunda, cuyo precio por persona es de $ 389, con traslado por vía terrestre desde Guayaquil, ida y vuelta en servicio compartido, traslado en servicio, alojamiento de dos días y una noche, desayunos y la entrada al concierto para la localidad tribuna.

Y la tercera opción es de $ 289 por persona y también es por vía terrestre desde Guayaquil, ida y vuelta en servicio compartido y con entrada al espectáculo para la localidad en tribuna. (I)

