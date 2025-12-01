Trump investigará reportes de que el jefe del Pentágono ordenó matar a supervivientes de ‘narcolancha’ 

El mandatario estadounidense afirmó que el Pentágono realiza «un trabajo increíble» en el Caribe.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el domingo que tiene la intención de verificar las afirmaciones de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, dio la orden al Ejército estadounidense de matar a todas las personas a bordo de una lancha en el Caribe en septiembre.

«No sé si eso sucedió. Pete dijo que ni siquiera sabía de qué estaban hablando, así que lo investigaremos«, afirmó el mandatario al ser consultado sobre la situación por un periodista a bordo del Air Force One.

Al ser preguntado si le parecería bien que los reportes sobre un supuesto segundo ataque ordenado por Hegseth para matar a los dos supervivientes del primer bombardeo fueran ciertos, Trump respondió que no.

«Yo no hubiera quería eso. No un segundo bombardeo. El primero fue muy letal. […] No sé [si sucedió]. Voy a averiguarlo. Pero Pete dijo que él no ordenó la muerte de esos dos hombres», agregó.

En este sentido, afirmó que le preocupa «muy poco» cómo se están llevando a cabo los ataques en el Caribe. «Se pueden ver los barcos, se pueden ver las drogas que transportan y cada barco es responsable de la muerte de 25.000 estadounidenses. Así que están haciendo un trabajo increíble«, subrayó.

La supuesta orden de «matarlos a todos»

Previamente, The Washington Post informó, citando a fuentes, que Pete Hegseth había dado una orden verbal de «matarlos a todos» en el primer ataque contra lo que Washington denomina «narcolancha» en el mar Caribe, ocurrido el 2 de septiembre.

Durante minutos, los comandantes observaron cómo ardía la embarcación en una transmisión en vivo de un dron. Al disiparse el humo, recibieron una sorpresa: dos supervivientes se aferraban a los restos humeantes. El comandante de Operaciones Especiales que supervisó la ofensiva ordenó un segundo ataque para cumplir con las instrucciones de Hegseth, señalaron las fuentes, añadiendo que los dos hombres volaron en pedazos.

Así, las personas familiarizadas con el asunto señalaron que la embarcación fue alcanzada un total de 4 veces: 2 veces para matar a la tripulación y 2 veces más para hundirla.

En respuesta, Hegseth calificó las acusaciones de «reportes fabricados, incendiarios y despectivos», orientados a «desacreditar» las operaciones de Washington en el Caribe, las cuales, según él, se ajustan «tanto a la ley estadounidense» como a lo consagrado en la legislación internacional en lo que corresponde a las leyes relativas al conflicto armado.

Claves de la agresión de EE.UU.

Despliegue militar: desde agosto pasado, EE.UU. mantiene desplegada una fuerza militar significativa frente a las costas de Venezuela, justificándola como parte de la lucha antidrogas. Washington anunció posteriormente la operación ‘Lanza del Sur’ , con el propósito oficial de «eliminar a los narcoterroristas» del hemisferio occidental y «proteger» a Estados Unidos «de las drogas que están matando» a sus ciudadanos.

desde agosto pasado, EE.UU. mantiene desplegada una fuerza militar significativa frente a las costas de Venezuela, justificándola como parte de la lucha antidrogas. Washington anunció posteriormente la , con el propósito oficial de «eliminar a los narcoterroristas» del hemisferio occidental y «proteger» a Estados Unidos «de las drogas que están matando» a sus ciudadanos. Operativos letales: como parte de estas operaciones se han realizado bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes, con un saldo de más de 70 personas muertas y sin evidencia de que realmente traficaran estupefacientes.

como parte de estas operaciones se han realizado bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes, con un saldo de más de 70 personas muertas y de que realmente traficaran estupefacientes. Acusaciones y recompensa: Washington ha acusado sin pruebas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar un cártel de narcotráfico y ha duplicado la recompensa por su captura.

Washington ha acusado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar un cártel de narcotráfico y ha duplicado la recompensa por su captura. Postura venezolana: Maduro denuncia que el objetivo real de EE.UU. es un «cambio de régimen» para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasísticas de Venezuela.

Maduro denuncia que el objetivo real de EE.UU. es un «cambio de régimen» para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasísticas de Venezuela. Falta de sustento: organismos como la ONU y la propia DEA señalan que Venezuela no es una ruta principal para el narcotráfico hacia el país norteamericano, ya que más del 80 % de las drogas que circulan en la región lo hacen a través de la ruta del Pacífico.

organismos como la ONU y la propia DEA señalan que Venezuela no es una ruta principal para el narcotráfico hacia el país norteamericano, ya que más del 80 % de las drogas que circulan en la región lo hacen a través de la ruta del Pacífico. Condena internacional: Rusia, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los Gobiernos de Colombia, México y Brasil han condenado las acciones estadounidenses. Expertos califican los ataques a embarcaciones como «ejecuciones sumarias» que violan el derecho internacional.

Confirmado.net – RT