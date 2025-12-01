Rixi Moncada se pronuncia durante el recuento de las presidenciales en Honduras

Los resultados parciales sitúan a la candidata oficialista en tercer lugar.

La candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, pidió a sus seguidores mantenerse «en pie de lucha» tras darse a conocer los resultados parciales del recuento que la sitúan en tercer lugar en las elecciones presidenciales celebras este domingo en Honduras.

En un mensaje en su cuenta de X, Moncada se mostró «agradecida» con su partido y el pueblo hondureño, que «masivamente salió a votar por mi propuesta de reforma económica y democrática». «Les solicito mantenernos en pie de lucha hasta obtener los resultados finales con el 100 % de las actas presidenciales, alcaldías y diputaciones», escribió.

Manuel Zelaya, expresidente del país y asesor de su esposa, la actual mandataria, Xiomara Castro, calificó el llamado de la candidata como «moral, patriótico y apegado a una verdad plena que el pueblo ordenó en las urnas y que no podemos desconocer». «Libre es un partido de ideales probado en las calles y con grandes resultados sociales y democráticos en el ejercicio de la Presidencia con Xiomara Castro», manifestó.

Según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) citados por la prensa local, con un 55,87 % de las actas escrutadas, el empresario conservador Nasry Asfura lidera el conteo con 735.703 votos. En segundo lugar, se ubica Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 731.527 (39,78 %). Moncada suma 352.836 votos (19,18 %).

Más de seis millones de hondureños estaban llamados a las urnas para elegir al sucesor de Castro, que tomará posesión de su cargo el próximo 27 de enero. Los ciudadanos también votaron para elegir 128 diputados del Congreso, 20 representantes al Parlamento Centroamericano, así como a 298 alcaldes y sus respectivos vicealcaldes y 2.168 regidores.

