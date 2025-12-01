Urgente!

¿Cuántos partidos tendría de suspensión Moisés Caicedo tras ser expulsado ante el Arsenal?
December 1, 2025

  • diciembre 1, 2025
  • 0
  • 66
  • 2 Min Read

El tricolor recibió una tarjeta roja directa en el compromiso jugado el domingo en Londres. 

Moisés Caicedo sufrió una expulsión, el domingo, durante el encuentro del Chelsea frente al Arsenal, en duelo de la fecha 13 de la Premier League.

Una fuerte falta contra Mikel Merino derivó que el juez central del compromiso le saque tarjeta roja al ecuatoriano.

Pero ¿cuántos partidos de suspensión tendría que cumplir Caicedo, por esta situación?

“La acción fue catalogada como “juego brusco grave”, lo que conlleva una sanción automática de tres partidos. Esto es lo estipulado en el código de sanciones de la Asociación de Fútbol Inglés (FA)“, señala el portal ESPN.

“En ese sentido, Moi no estará en los partidos de Premier League contra Leeds, Bournemouth y Everton; volverá para enfrentar a Newcastle. En medio de esos choques sí podrá estar por Champions League contra Atalanta y en los cuartos de final de la Copa de la Liga, contra Cardiff”, añadió.

Y continuó: “Chelsea podrá apelar la sanción a Caicedo si así lo decide, hasta antes del próximo fin de semana, previo al choque contra Leeds. Por ahorano se conoce si tomarán ese camino o aceptarán estar sin el ecuatoriano, por la fuerte falta en el partido”. (D)

