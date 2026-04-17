«El santo pueblo ha hablado»: El delfín de Pedro Castillo roza su pase al balotaje en Perú 
Roberto Sánchez tradujo su resultado preliminar como un acto de «justicia restauradora para los mártires del sur andino”.

El candidato presidencial del partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se pronunció este miércoles luego de alcanzar de manera preliminar el segundo lugar en el escrutinio, mientras la conservadora Keiko Fujimori (Fuerza Popular) espera rival para el balotaje previsto en junio.

«Gracias a Dios, a la Pachamama y nuestro pueblo milenario; justicia restauradora para los mártires del sur andino, ¡o la vida del Perú profundo se respeta o no tiene sentido ninguna democracia!», escribió en su cuenta oficial en X.

Sánchez, quien fue ungido como postulante por el exmandatario Pedro Castillo, abogó porque «nunca más se deponga o detenga a un presidente constitucional». Entre sus propuestas electorales sobresale un hipotético indulto para el profesor cajamarquino.

«El santo pueblo ha hablado: ¡Pedro Castillo libertad!«, añadió el congresista en funciones.

Con el 91,320 % de actas contabilizadas, Fujimori encabeza con el 17 % de los votos válidos, ahora seguida de Sánchez, con 12 %. Mientras que el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, pasó al tercer lugar con un 11,860 % de los apoyos.

Confirmado.net – RT

