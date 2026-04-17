China tiene más de 1.000 millones de usuarios de audiovisuales en línea

CHENGDU, El sector audiovisual en línea de China ha superado a todas las demás aplicaciones de internet en cuanto a número de usuarios, al llegar a los 1.099 millones de usuarios hasta diciembre de 2025, de acuerdo con un informe del sector publicado hoy miércoles.

Este sector sigue siendo el servicio digital más utilizado del país, demostrando una gran resiliencia y atractivo para los usuarios en medio de una competencia cada vez más intensa en línea, señala el informe de investigación presentado por la Asociación de Servicios de Transmisión por Internet de China en una conferencia audiovisual en línea celebrada en Chengdu, capital de la provincia de Sichuan, en el suroeste del país.

El tamaño del mercado de la industria ascendió a cerca de 1,29 billones de yuanes (unos 188.000 millones de dólares) en 2025, un aumento del 5,3 por ciento interanual, mientras que el número de empresas en este sector superó las 800.000, de las cuales las microempresas representan el 87,8 por ciento, indica el informe.

Los videos cortos continúan impulsando el crecimiento, ya que destacan como la única categoría importante de aplicaciones de internet que registró aumentos tanto en número de usuarios como en tasa de uso.

Además, sirvieron como principal punto de entrada para nuevos usuarios, ya que el 44,6 por ciento de los usuarios que accedieron a internet por primera vez lo hicieron a través de aplicaciones de videos cortos.

El consumo de los usuarios también se fortaleció. El tiempo promedio de visualización diaria alcanzó los 201 minutos, mientras que los microdramas experimentaron un rápido crecimiento, superando a los videos de formato largo y ubicándose en el segundo lugar entre los formatos audiovisuales, después de los videos cortos.

El informe también destacó el creciente papel de la inteligencia artificial (IA). En 2025, se produjo más de 2.000 millones de clips de audio y vídeo generados por IA, un incremento de 14 veces interanual, y más de la mitad de los encuestados consumen habitualmente videos cortos generados por IA.

«La integración de la IA generativa con la creación de contenido se está convirtiendo en un motor clave de crecimiento, liberando nuevas capacidades creativas y transformando el consumo de contenido en línea», explicó Zhou Jie, subsecretario general de la asociación.

Con información de Xinhua