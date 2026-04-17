Ecuador tendrá feriado de cuatro días a finales de abril: así será el descanso más largo del año

Ecuador se prepara para uno de los feriados más extensos de 2026. El Gobierno confirmó un descanso obligatorio de cuatro días por el Día del Trabajo, lo que impulsa planes de viaje, turismo interno y actividades familiares en todo el país.

Feriado de cuatro días por el Día del Trabajo

El feriado nacional comenzará el jueves 30 de abril y se extenderá hasta el domingo 3 de mayo, en conmemoración del Día del Trabajo.

Este descanso será el segundo más largo del año, solo por detrás del asueto de Carnaval.

Gobierno decreta día adicional no recuperable

El presidente Daniel Noboa oficializó el feriado extendido mediante el Decreto Ejecutivo 354, en el que se dispone la suspensión de la jornada laboral del jueves 30 de abril.

El decreto establece que este día será de carácter no recuperable, lo que amplía el periodo de descanso para los trabajadores.

Servicios públicos deberán mantenerse operativos

A pesar del feriado, el Gobierno ordenó garantizar la continuidad de servicios esenciales como:

Agua potable

Energía eléctrica

Salud

Transporte aéreo y terrestre

Servicios bancarios

Estas medidas buscan evitar interrupciones en sectores clave durante el asueto.

Turismo y viajes impulsan la economía

Con el feriado a la vista, muchos ecuatorianos ya planifican viajes dentro del país.

Destinos de playa y ciudades turísticas esperan una alta afluencia de visitantes.

Durante el último feriado de Semana Santa, se registraron más de 743.600 viajes y un gasto turístico de $49,5 millones, lo que anticipa un impacto económico significativo en este nuevo periodo de descanso.

Feriado coincide con regreso a clases en la Costa

El descanso finalizará justo antes del inicio del nuevo periodo escolar en el régimen Costa.

Las clases comenzarán el lunes 4 de mayo de manera progresiva, según las autoridades educativas.

Esto convierte al feriado en una oportunidad clave para las familias antes del retorno a las aulas.

Próximo feriado nacional en mayo

Tras el feriado del Día del Trabajo, el siguiente descanso será por la conmemoración de la Batalla del Pichincha.

Esta fecha, que cae el 24 de mayo, será trasladada al lunes 25 para generar un nuevo fin de semana largo.

Los feriados en Ecuador no solo representan una pausa laboral, sino también un motor económico, especialmente para el sector turístico.

La decisión de ampliar los días de descanso busca incentivar el consumo interno y dinamizar actividades comerciales, aunque también implica desafíos para la productividad y la continuidad de servicios.

En un contexto de recuperación económica, estos periodos son clave para medir el comportamiento del gasto ciudadano.

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Con información de El Universo