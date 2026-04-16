Quito avanza con nuevo sistema de pago en transporte, pero surgen críticas en el Trolebús

La modernización del transporte público en Quito entra en una fase clave. El Sistema Integrado de Recaudo (SIR) ya opera en varias estaciones del Trolebús, aunque su implementación ha generado cuestionamientos por fallas y retrasos en su funcionamiento.

Segunda fase del sistema de recaudo entra en operación

La implementación del Sistema Integrado de Recaudo (SIR) avanza progresivamente en el transporte municipal de Quito.

Desde el 1 de abril, el sistema comenzó a operar en estaciones estratégicas como El Recreo, Morán Valverde, Río Coca, Guamaní, Marín Central y Carcelén.

Su objetivo es integrar el pago del Metro de Quito, Trolebús y Ecovía mediante una sola plataforma digital denominada Cuenta Ciudad.

Cómo funciona el nuevo sistema de pago

El SIR permite a los usuarios acceder al transporte público mediante distintas opciones: Tarjeta electrónica Ciudad Cédula de identidad vinculada Teléfono móvilCódigo QR adquirido en taquillas.

Además, se incorporó una nueva tarjeta alternativa para facilitar el acceso de los usuarios.

Más de 2,7 millones de viajes con el nuevo sistema

La segunda fase arrancó el 14 de abril en las 49 paradas del Trolebús.

Según Álex Pérez, ya se han registrado alrededor de 2,7 millones de viajes con este sistema.

El funcionario aseguró que, pese a incidentes menores en los validadores, el balance inicial es positivo y se espera consolidar el sistema durante abril.

Concejales cuestionan fallas en la implementación

No obstante, el proceso ha sido criticado por concejales del Municipio.

El edil Andrés Campaña señaló que el sistema solo funciona en algunas paradas, mientras que Fidel Chamba denunció problemas como códigos QR inservibles y desorganización en estaciones.

Las críticas apuntan a que el sistema no estuvo completamente listo, obligando en algunos casos a recurrir a métodos manuales.

Implementación total prevista para finales de abril

El Municipio prevé que el SIR esté completamente implementado en la Ecovía hasta el 29 de abril, completando así la integración del sistema de transporte público.

Actualmente, el sistema municipal moviliza alrededor de 530.000 pasajeros diarios, lo que convierte a esta transición en un proceso clave para la movilidad urbana.

El Sistema Integrado de Recaudo forma parte de la transformación digital del transporte público en Quito, con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario, reducir el uso de efectivo y optimizar la gestión operativa.

Sin embargo, como en otros procesos de modernización tecnológica, su implementación enfrenta desafíos técnicos y resistencia inicial, especialmente en sistemas de alta demanda.

El éxito del SIR dependerá de su estabilidad, accesibilidad y capacidad de adaptación a las necesidades de los usuarios.

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Con información de El Universo