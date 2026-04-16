Díaz-Canel: «Llevamos al mundo maestros y no bombas, eso es socialismo”

El mandatario recalcó que su país está siendo sometido a una feroz campaña para desconocer la gesta heroica del pueblo cubano.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se refirió este jueves a la bandera de cooperación internacional que siempre ha enarbolado la nación caribeña con los pueblos más vulnerables, a pesar del bloqueo y las agresiones en su contra.

Díaz-Canel lideró en esta jornada el acto por el 65 aniversario de la proclamación del carácter socialista de la Revolución Cubana, realizado en El Vedado, en La Habana, donde hace 65 años el fallecido líder Fidel Castro pronunció un histórico discurso.

«Llevamos al mundo maestros y no bombas, eso es socialismo», expresó el mandatario cubano.

«El hombre es hermano y no lobo»

El también primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) recordó que, tras la proclamación del carácter de la revolución, comenzó una campaña nacional de alfabetización «que llevó los sueños de los humildes hasta las aulas universitarias«.

«El desarrollo humano alcanzaría cuotas que solo puede alcanzar una sociedad justa», manifestó, tras hacer énfasis en que jóvenes africanos durante el apartheid se hicieron profesionales en escuelas cubanas.

Por ese motivo, Díaz-Canel destacó que Cuba apuesta a una sociedad donde «el hombre es hermano y no lobo del hombre”.

«El momento desafiante»

Durante su discurso ante cientos de cubanos, el mandatario manifestó que el actual momento «es sumamente desafiante», con referencia a las amenazas de EE.UU. de una arremetida contra Cuba, por lo que llamó al pueblo a «estar listo para enfrentar serias amenazas, entre ellas la agresión militar».

«No la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla. Y si fuera inevitable, ganarla», advirtió.

Díaz-Canel ratificó la postura de La Habana de solucionar las diferencias a través del diálogo «y el poder extraordinario de la paz para sostener la vida en el planeta». Asimismo, confío en que, tal como ha ocurrido en otros momentos de la historia, sea posible llegar a una salida pacífica con Washington.

«Es preciso pensar en todo lo que afectaría en vidas humanas a nuestros dos pueblos si se vieran arrastrados a una contienda sin sentido, sin lógica, para la cual no existen ni pretextos ni justificaciones, cuando hay tanto que podemos hacer juntos», agregó.

En la misma dirección, ratificó la convicción de que «un pueblo unido puede derrotar a un imperio» y «resistir los embates de las invasiones cotidianas». «Es la épica que escribimos hoy», concluyó.

Cuba en la resistencia

En su discurso, Díaz-Canel recordó que «la práctica socialista se autodestruyó en Europa con viles conspiraciones de sus imperialistas» y que, en cambio, el país caribeño «resistió y se transformó hasta levantarse con sus propias fuerzas y el apoyo de la solidaridad internacional”.

«Fidel encabezó aquella pelea sobrehumana por preservar el socialismo cubano en una era de febril avance neoliberal y unipolaridad, mientras otros privatizaron hasta los cementerios y los parques», rememoró.

Con información de – RT