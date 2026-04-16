Asamblea Nacional inicia fiscalización por cortes de luz y crisis eléctrica en Ecuador

La crisis energética en Ecuador vuelve al centro del debate político. La Asamblea Nacional anunció un proceso de fiscalización sobre los cortes de energía y fallas técnicas, en medio de cuestionamientos al sistema eléctrico y al impacto de las altas temperaturas en la distribución.

Oficialismo impulsa fiscalización del sistema eléctrico

La asambleísta Valentina Centeno, coordinadora de la bancada oficialista ADN, confirmó el inicio de un proceso de fiscalización sobre los cortes de energía registrados en el país.

El mecanismo comenzará con pedidos de información y posibles comparecencias de autoridades, como parte de las herramientas habituales de control político en la Asamblea Nacional.

Gobierno atribuye fallas a altas temperaturas

Según lo expuesto por la ministra Inés Manzano, los cortes programados y fallas técnicas responden a las condiciones climáticas, especialmente al incremento de temperaturas durante la temporada invernal.

Desde el oficialismo se respaldó la decisión de realizar cambios en la cúpula del Operador Nacional de Electricidad (Cenace) y de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), como medida para corregir las fallas.

Debate político por responsabilidad de los apagones

Mientras el oficialismo insiste en la necesidad de ajustes institucionales, sectores de la oposición cuestionan la efectividad del proceso de fiscalización.

La legisladora Viviana Veloz advirtió que los apagones ya habían sido anticipados por su bancada y pidió transparencia sobre la situación energética.

Por su parte, Alfredo Serrano expresó dudas sobre la capacidad de la Asamblea para investigar a fondo, señalando limitaciones políticas dentro del Legislativo.

Crisis eléctrica y presión sobre el sistema energético

Desde el Gobierno se sostiene que el problema no radica en la generación eléctrica, sino en la distribución, afectada por la alta demanda y el impacto del calor extremo.

El presidente Daniel Noboa ha impulsado inversiones en generación energética, pero las fallas técnicas y cortes evidencian vulnerabilidades en la red eléctrica nacional.

Exigen respuestas y soluciones inmediatas

Desde distintos sectores políticos se coincide en la necesidad de que el Ejecutivo explique con claridad la situación del sistema eléctrico y las medidas que se adoptarán.

La Asamblea Nacional, en su rol de control político, buscará determinar responsabilidades y garantizar la continuidad de un servicio clave para hogares e industrias.

Ecuador enfrenta un escenario complejo en su sistema energético, marcado por el aumento de la demanda eléctrica, el impacto del cambio climático —con olas de calor más intensas— y limitaciones en la infraestructura de distribución. Este contexto ha provocado cortes de energía que afectan tanto a ciudadanos como al sector productivo, intensificando la presión política sobre el Gobierno y las instituciones encargadas del control y gestión eléctrica.

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Con información de El Universo