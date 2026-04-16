China ampliará apertura en sectores de telecomunicaciones, biotecnología y salud

BEIJING, China ampliará progresivamente sus programas piloto de apertura en áreas como telecomunicaciones de valor añadido, biotecnología y hospitales de propiedad totalmente extranjera, comunicó hoy jueves al Ministerio de Comercio.

La decisión fue anunciada por el portavoz del ministerio He Yadong en respuesta a una pregunta de los medios sobre el avance del desarrollo de alta calidad de la industria de servicios de China.

Para abrir aún más la industria, el ministerio también mejorará la gestión de la lista negativa para el comercio transfronterizo de servicios y construirá zonas nacionales de demostración para el desarrollo innovador del comercio de servicios, señaló el portavoz.

En lo que respecto al consumo de servicios, el ministerio continuará fomentando nuevos modelos y escenarios de consumo, mientras intensifica los esfuerzos para desarrollar servicios relacionados con el estilo de vida que sean de alta calidad, diversos y convenientes, como servicios domésticos, alojamiento y gastronomía, detalló el vocero.

Citando ventas al por mayor y minoristas como un componente clave de la industria de servicios, el portavoz indicó que se tomarán medidas para garantizar el diseño razonable de los mercados al por mayor de productos básicos, diversificar los modelos de negocios en los mercados de bienes de consumo industriales y fomentar los principales mercados al por mayor de productos agrícolas.

La industria de servicios es un pilar de la economía china. Su producción de valor agregada superó los 80 billones de yuanes (11,7 billones de dólares) en 2025, lo que representa el 57,7 por ciento del PIB del país.

De acuerdo con el esquema del XV Plan Quinquenal de China (2026-2030), el país mejorará de manera integral la calidad, la eficiencia y la competitividad de la industria de servicios para apoyar mejor la modernización industrial, satisfacer las necesidades básicas de la población y crear oportunidades de empleo.

Con información de Xinhua