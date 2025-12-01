Entregada primera plataforma marítima china de recuperación de cohetes mediante sistema de redes 

BEIJING, La primera plataforma marítima de China diseñada para la recuperación de cohetes mediante el uso de un sistema de redes fue entregada el domingo, con lo cual se ha puesto a disposición un elemento fundamental de la infraestructura para el lanzamiento de cohetes reutilizables en el país.

La plataforma, denominada «Linghangzhe» o «Pathfinder» (Explorador), ha sido certificada por la Sociedad de Clasificación de China, lo que la convierte en la primera de su tipo que opera en el mar en el país en recibir las certificaciones de clase y legales requeridas.

Este hecho se produce tras el lanzamiento en agosto del buque para aterrizajes «Xingjiguihang» o «Stellar Return» (Retorno Interestelar), de la empresa china de cohetes comerciales i-Space.

Con una cubierta de recuperación que supera los 40 por 60 metros, la embarcación está diseñada para recuperar la primera etapa del cohete reutilizable de oxígeno líquido y metano SQX-3 de i-Space, según la compañía.

Ese mismo mes, el vehículo chino de nueva generación para lanzamientos tripulados, Gran Marcha-10, integra su primera prueba de encendido estático.

El modelo incluye dos configuraciones: Gran Marcha-10 y Gran Marcha-10A, siendo este último un cohete reutilizable de dos etapas.

Los fabricantes chinos de cohetes compiten por avanzar en el desarrollo de vehículos que puedan ser empleados más de una vez.

En junio, otra firma comercial, LandSpace, llevó a cabo con éxito una prueba de ignición en tierra para el sistema de propulsión de la primera etapa de su cohete reutilizable Zhuque-3. Hasta ahora, varios de dichos fabricantes han realizado pruebas esenciales de despegue y aterrizaje vertical.

Confirmado.net – Xinhua