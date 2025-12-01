Fiestas de Quito: Municipio establece requisitos, restricciones y zonas de control para las chivas 

La autoridad implementará tres circuitos permanentes de control durante las festividades para verificar documentos y realizar pruebas de alcoholemia.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) intensifica los operativos de control para garantizar la seguridad vial y el orden en el espacio público durante la temporada de fiestas de Quito.

Este refuerzo se centra en vehículos especiales como las conocidas chivas, buses y motocicletas, para asegurar que cumplan con todas las normativas vigentes.

En este sentido, la autoridad recordó a la ciudadanía que la reducción de siniestros de tránsito es una responsabilidad compartida, e impulsa el plan Conductor Elegido.

Autorización y requisitos para la circulación

En octubre de este año se emitió una resolución que formaliza el proceso para la circulación de estos vehículos. Este documento detalla los requisitos obligatorios para obtener la autorización temporal de las chivas, para garantizar medidas de seguridad adecuadas para todos los usuarios.

La Secretaría de Movilidad, en coordinación con el personal de la AMT, realiza controles al cumplimiento de estas disposiciones. El proceso de registro y la autorización temporal son completamente gratuitos.

Hasta la fecha, un total de 54 unidades cuentan con los permisos respectivos tras completar el proceso de registro, revisión e inspección técnica.

Para obtener el aval, los propietarios deben presentar:

– Una solicitud formal dirigida a la AMT.

– Además de contar con la matrícula vigente y la licencia del conductor en la categoría correspondiente.

– Un requisito fundamental es la revisión técnica vehicular (RTV) aprobada en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).

La RTV es obligatoria para buses tipo costa adaptados como chivas, vehículos tipo camión (más de 3,5 toneladas) adecuados para chiva y discotecas rodantes o bus party.

– Adicionalmente, se exige una verificación técnica de seguridad, que incluye el funcionamiento mecánico, el estado estructural de la carrocería, la plataforma fija sin elementos cortantes, los elementos de sujeción y la determinación de la capacidad neta de pasajeros. La tubería de escape debe ser la original del vehículo.

Restricciones y puntos de control

La AMT también enfatizó las restricciones de circulación vigentes para estos automotores. Existen dos perímetros específicos donde está prohibido el paso de chivas con pasajeros en sus calles internas, aunque sí pueden circular por sus vías perimetrales.

Estos límites abarcan:

– El centro histórico (calles Olmedo, Oriente, Benalcázar, García Moreno, Bolívar, Sucre, Flores y Montúfar) y una zona del centro norte (avenidas Gaspar de Villarroel, Francisco de Orellana, 6 de Diciembre y Amazonas).

La autoridad implementará tres circuitos permanentes de control durante las festividades para verificar documentos y realizar pruebas de alcoholemia.

Estos puntos clave son la intersección de Iñaquito con la avenida Naciones Unidas, la Plataforma Norte y el bulevar de los Shyris.

Finalmente, se definieron paradas autorizadas de ascenso y descenso en lugares como El Panecillo, San Blas, la Basílica, parque El Arbolito (av. 12 de Octubre), parque Julio Andrade, Plataforma de Quitumbe, parque de los tubos y el parque Bicentenario (antiguo arribo internacional). (I)

