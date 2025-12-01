Proforma 2026: el Gobierno prioriza deuda y control policial mientras recorta prevención, universidades y gestión de riesgos

La Proforma 2026 muestra un cambio estructural en la arquitectura del Estado: menos prevención, menos inteligencia, menos educación pública y menos institucionalidad técnica. Más controles, más aparato policial y más gasto en deuda. Una fotografía del modelo de gobernanza que se impone.

La Proforma del Presupuesto General del Estado 2026 revela una redistribución profunda del gasto público en Ecuador que privilegia el aparato de coerción estatal, el pago de deuda y la centralización del poder, mientras reduce capacidades institucionales clave en prevención, educación superior, riesgo y desarrollo científico.

El análisis del politólogo Bernardo Gortaire señala que el reordenamiento del gasto refleja una lógica política que desplaza la prevención por control, y el desarrollo institucional por la estabilidad con acreedores.

La Proforma 2026 muestra un reordenamiento profundo del gasto estatal, y ese reordenamiento evidencia una lógica política que privilegia la coerción por encima de la prevención, el cumplimiento de compromisos de deuda por encima del desarrollo institucional, y la concentración… pic.twitter.com/vCxCKQhn7l — Bernardo Gortaire Morejón (@B_Gortaire_M) November 30, 2025

Los recortes más críticos: prevención debilitada

Las reducciones golpean directamente a organismos estratégicos:

Centro de Inteligencia del Estado (CNI): −36,52%

De USD 109,6 millones a USD 69,5 millones.

De USD 109,6 millones a USD 69,5 millones. UAFE: −0,91%

La institución clave contra el lavado de activos pasa de USD 3,16 a 3,13 millones.

La institución clave contra el lavado de activos pasa de USD 3,16 a 3,13 millones. Secretaría de Gestión de Riesgos: −49,14%

De USD 29,5 millones a USD 15 millones, en un país altamente vulnerable.

De USD 29,5 millones a USD 15 millones, en un país altamente vulnerable. Secretaría Nacional de Planificación: −100%

Su eliminación desarma el diseño técnico del Estado.

También se recortan instituciones científicas estratégicas como INAMHI (−15%) e INOCAR (−4.59%), lo que disminuye la capacidad de anticipar expresiones climáticas y amenazas naturales.

El sistema universitario público también retrocede

Entre las universidades con mayores afectaciones:

ESPE: −21,36%

Universidad Nacional de Chimborazo: −13,83%

Universidad Técnica de Ambato: −12,13%

Universidad de Cuenca: −12,31%

Escuela Politécnica de Chimborazo: −12,43%

Aunque el nuevo Ministerio de Educación, Deporte y Cultura registra un incremento del 16,56%, proviene de la eliminación de ministerios y centralización de competencias, lo que reduce autonomía universitaria.

Puertos debilitados en un escenario de crimen organizado

Destaca un caso crítico:

Autoridad Portuaria de Esmeraldas: −78,43%

De USD 20,4 millones a USD 4,4 millones.

Otros recortes afectan a Guayaquil y Puerto Bolívar, en plena crisis de narcotráfico y tráfico marítimo ilícito.

Aumentos concentrados en seguridad y control

Los grandes beneficiados son entidades vinculadas al aparato policial:

Ministerio del Interior: +53,33%

USECIPOL: +51,37%

ECU911: +213%

Policía Nacional: +0,95% (USD 15 millones adicionales)

Al mismo tiempo, se reducen fondos para la policía judicial y salud policial.

El verdadero núcleo del presupuesto: la deuda

El pago de deuda pública sube casi 30%, pasando de USD 9.785 millones a USD 12.713 millones.

De todo el incremento del PGE, el 55% se destina exclusivamente a deuda.

Confirmado.net