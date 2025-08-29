Trump buscaría cancelar 5.000 millones de dólares en ayuda exterior mediante controvertida maniobra

La medida, que no se ha implementado en 48 años, también afectaría a los gastos relacionados con el mantenimiento de la paz en otros países.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, está tomando medidas para cancelar cerca de 5.000 millones de dólares en ayuda exterior y gastos relacionados con el mantenimiento de la paz en otros países previamente aprobados por el Congreso, informa The New York Post.

Según el medio, Trump habría recurrido a una controvertida maniobra legal no utilizada en 48 años. La noche de este jueves, el mandatario habría notificado al Congreso su deseo de cancelar los fondos, que hasta la mañana de ese día permanecían congelados por un litigio judicial.

La estrategia consiste en solicitar la cancelación tan tarde en el año fiscal —que termina el 30 de septiembre— que la acción se ejecuta sin requerir la aprobación del Congreso.

La medida buscaría cancelar 1,5 millones de dólares destinados a la comercialización de pinturas de mujeres ucranianas, 24,6 millones para combatir el cambio climático en Honduras, 3,9 millones para promover la democracia entre los miembros de la comunidad LGBT* en los Balcanes Occidentales y 2,7 millones de dólares destinados a la Fundación Democracy Works en Sudáfrica.

Además, se eliminarían casi 838 millones asignados a labores de mantenimiento de la paz, lo que afectaría el apoyo a las fuerzas de las Naciones Unidas en países como la República Democrática del Congo y la República Centroafricana. La medida también dejaría a las fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz de Uruguay sin vehículos blindados para transporte de personal.

Con información de Agencia RT