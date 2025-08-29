China instala a la ONU a fortalecer su papel y hacer reformas 

BEIJING, El viceministro chino de Relaciones Exteriores Ma Zhaoxu instó hoy viernes a fortalecer, en lugar de debilitar, el papel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirmando que se necesitan reformas para ayudar al organismo mundial a afrontar los desafíos globales.

China exhorta a la ONU a reforzar su papel y emprender reformas que aumenten su eficacia y representen mejor a los países en desarrollo, en el marco del 80º aniversario de su fundación. Foto: Internet

«Las grandes crisis de los últimos años nos han recordado repetidamente que el papel de la ONU debe fortalecerse, no disminuirse.

Su estatus debe mantenerse, no reemplazarse», declaró Ma en una conferencia de prensa sobre las actividades conmemorativas del 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial.

El diplomático agregó que la eficacia de la ONU depende de que los Estados miembros respeten la Carta de las Naciones Unidas y observen el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales.

Ma precisó que se necesitan reformas para ayudar a la organización a responder mejor a los desafíos globales, especialmente impulsando la representación y la voz de los países en desarrollo en los asuntos internacionales.

Este año se cumple el 80º aniversario de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial y también de la fundación de la ONU, un resultado directo de la guerra.

«Durante ocho décadas, la ONU ha encarnado las aspiraciones de paz y desarrollo de los pueblos de todo el mundo, y sigue siendo la organización intergubernamental más universal, autorizada y representativa», aseguró Ma.

El funcionario señaló que, a pesar de los avances en la civilización humana, la visión de la Carta de la ONU sigue estando lejos de cumplirse, socavada particularmente por el unilateralismo de países individuales, los retiros arbitrarios de tratados y organizaciones y el uso selectivo de las Naciones Unidas.

Tales prácticas, afirmó Ma, han socavado seriamente el orden internacional. En ese sentido, apuntó que China ha tomado la delantera en la práctica del verdadero multilateralismo y apoya firmemente a la ONU para que desempeñe un papel central en los asuntos internacionales.

«A medida que la ONU se adentra en sus próximos 80 años, China está lista para trabajar con todas las partes para fortalecer el papel de las Naciones Unidas y construir un sistema más justo y equitativo de gobernanza global», destacó el viceministro.

Confirmado.net – Xinhua