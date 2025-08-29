Observatorio de la Dolarización: la nueva ley urgente de Noboa busca entregar fondos del IESS y BIESS a privados

El Observatorio de la Dolarización advirtió que el nuevo Proyecto de Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, enviado por el presidente Daniel Noboa con carácter económico urgente, busca que el sector privado se beneficie de los recursos de los afiliados al IESS y del BIESS.

La alerta se centra en la Disposición Reformatoria Primera (b y c) y en la Disposición Transitoria Segunda, donde se establece que los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, actualmente administrados por el BIESS bajo criterios técnicos, pasen a manos privadas.

“El BIESS es un gran hacedor de mercado, brazo financiero del IESS, que transforma el ahorro en inversión nacional y dinamiza la economía. Con esta reforma, esos recursos estarían en riesgo de ser manejados por la banca privada y fondos de inversión”, señaló el Observatorio.

Atención!

Quieren llevarse la carne y dejar el hueso!

Reniegan del aporte estatal al IESS y ahora con una ley quieren sacarle los fondos previsionales.



Tal como lo advertimos. El contenido del “Proyecto de Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia” viene de la propuesta… pic.twitter.com/gsvJfjEJ4W — Observatorio de la Dolarización (@dolarizacionEc) August 29, 2025

El discurso oficial sostiene que los fondos “regresarán a sus beneficiarios” y se administrarán de manera “más transparente”, prometiendo mayor acceso al crédito y un fortalecimiento institucional. Sin embargo, especialistas advierten que esta narrativa es solo “anestesia para la población”, mientras bancos, casas de valores y capitales privados —nacionales e internacionales— se preparan para absorber recursos que por ley están protegidos para la seguridad social.