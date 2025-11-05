Trump asegura que los chips más avanzados de Nvidia estarán fuera del alcance de China 

«No dejaremos que nadie más que Estados Unidos los tenga», enfatizó el presidente estadounidense.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró en una entrevista con CBS News emitida el pasado domingo que los semiconductores más avanzados del gigante tecnológico estadounidense Nvidia pertenecerán en exclusiva a EE.UU. y no podrán ser vendidos a China ni a ningún otro país.

Interpelado sobre la posibilidad de mantener negociaciones entre China y Nvidia, el mandatario estadounidense confesó que su administración permitirá algunos acuerdos entre ambas entidades, pero expresó su rotunda negativa en lo referente a la venta de los semiconductores más avanzados de la compañía estadounidense.

«No dejaremos que nadie más que Estados Unidos los tenga», enfatizó Trump en referencia a los chips.

El mandatario estadounidense aseguró que su nación lidera la carrera en el desarrollo de la inteligencia artificial a través de estos semiconductores y que vender dichas tecnologías al país asiático supondría conceder una ventaja poco favorable para los intereses de la industria estadounidense.

No obstante, Trump afirmó que las intenciones de China en este ámbito representan «una amenaza como todas los demás», especialmente en el mundo competitivo de hoy en día. De igual forma, el presidente estadounidense recordó el plan de su administración para trasladar la producción de estos chips de alta tecnología de Taiwán a territorio estadounidense, rompiendo con el llamado ‘escudo de silicio’.

Confirmado.net – RT