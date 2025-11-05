Urgente!

China dispuesta a reforzar la asociación estratégica integral con Uruguay
A solo cuatro del récord: Independiente del Valle suma 22 partidos invicto en Liga Ecuabet 
Trump asegura que los chips más avanzados de Nvidia estarán fuera del alcance de China 
Quiénes recibirán el decimotercer sueldo en noviembre 
November 5, 2025

La última derrota del equipo fue el 4 de mayo en la fecha 11 de la fase inicial, cuando cayó 1-2 ante Emelec como local. 

Independiente del Valle prolongó su gran momento en la Liga Ecuabet al vencer 3-1 a Libertad FC en Loja, por la fecha 4 del hexagonal por el título, y estiró su racha invicta a 22 partidos.

La última derrota del equipo fue el 4 de mayo en la fecha 11 de la fase inicial, cuando cayó 1-2 ante Emelec en el estadio Banco Guayaquil; desde entonces el club suma 15 victorias y 7 empates.

A cuatro partidos de igualar el récord absoluto del fútbol ecuatoriano –los 26 encuentros sin perder que registró El Nacional en la temporada 1990–, Independiente mira ahora no solo el título del certamen, sino también la oportunidad de hacer historia.

Resultados (orden cronológico desde la fecha 12)

  1. Fecha 12: Técnico Universitario 1-2 IDV
  2. Fecha 13: Vinotinto 1-3 IDV
  3. Fecha 14: IDV 2-1 Mushuc Runa
  4. Fecha 15: Delfín 1-1 IDV
  5. Fecha 16: IDV 1-1 Libertad
  6. Fecha 17: Liga de Quito 1-1 IDV
  7. Fecha 18: Universidad Católica 0-3 IDV
  8. Fecha 19: IDV 1-1 Barcelona SC
  9. Fecha 20: Macará 1-2 IDV
  10. Fecha 21: IDV 2-1 Aucas
  11. Fecha 22: Deportivo Cuenca 0-3 IDV
  12. Fecha 23: IDV 1-0 El Nacional
  13. Fecha 24: Manta FC 0-0 IDV
  14. Fecha 25: IDV 2-1 Orense
  15. Fecha 26: Emelec 0-1 IDV
  16. Fecha 27: IDV 4-0 Técnico Universitario
  17. Fecha 28: IDV 3-1 Vinotinto
  18. Fecha 29: Mushuc Runa 2-2 IDV
  19. Fecha 30: IDV 0-0 Delfín SC
  20. Hexagonal F1: Barcelona SC 0-3 IDV
  21. Hexagonal F2: Orense 1-2 IDV
  22. Hexagonal F4: Libertad FC 1-3 IDV

La solidez defensiva (15 goles recibidos en 22 partidos, promedio de 0,68 goles encajados por partido) y la eficacia ofensiva (42 goles, promedio 1,91 por encuentro) conforman la base de esta racha. Además del dato colectivo, el equipo ha sabido sumar tanto de local como de visitante: victorias importantes fuera de casa (por ejemplo, en Guayaquil ante Emelec y Barcelona) y resultados consistentes frente a rivales directos del hexagonal. (D)

Confirmado.net – El Universo 

