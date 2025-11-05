A solo cuatro del récord: Independiente del Valle suma 22 partidos invicto en Liga Ecuabet 

La última derrota del equipo fue el 4 de mayo en la fecha 11 de la fase inicial, cuando cayó 1-2 ante Emelec como local.

Independiente del Valle prolongó su gran momento en la Liga Ecuabet al vencer 3-1 a Libertad FC en Loja, por la fecha 4 del hexagonal por el título, y estiró su racha invicta a 22 partidos.

La última derrota del equipo fue el 4 de mayo en la fecha 11 de la fase inicial, cuando cayó 1-2 ante Emelec en el estadio Banco Guayaquil; desde entonces el club suma 15 victorias y 7 empates.

A cuatro partidos de igualar el récord absoluto del fútbol ecuatoriano –los 26 encuentros sin perder que registró El Nacional en la temporada 1990–, Independiente mira ahora no solo el título del certamen, sino también la oportunidad de hacer historia.

Resultados (orden cronológico desde la fecha 12)

Fecha 12: Técnico Universitario 1-2 IDV Fecha 13: Vinotinto 1-3 IDV Fecha 14: IDV 2-1 Mushuc Runa Fecha 15: Delfín 1-1 IDV Fecha 16: IDV 1-1 Libertad Fecha 17: Liga de Quito 1-1 IDV Fecha 18: Universidad Católica 0-3 IDV Fecha 19: IDV 1-1 Barcelona SC Fecha 20: Macará 1-2 IDV Fecha 21: IDV 2-1 Aucas Fecha 22: Deportivo Cuenca 0-3 IDV Fecha 23: IDV 1-0 El Nacional Fecha 24: Manta FC 0-0 IDV Fecha 25: IDV 2-1 Orense Fecha 26: Emelec 0-1 IDV Fecha 27: IDV 4-0 Técnico Universitario Fecha 28: IDV 3-1 Vinotinto Fecha 29: Mushuc Runa 2-2 IDV Fecha 30: IDV 0-0 Delfín SC Hexagonal F1: Barcelona SC 0-3 IDV Hexagonal F2: Orense 1-2 IDV Hexagonal F4: Libertad FC 1-3 IDV

La solidez defensiva (15 goles recibidos en 22 partidos, promedio de 0,68 goles encajados por partido) y la eficacia ofensiva (42 goles, promedio 1,91 por encuentro) conforman la base de esta racha. Además del dato colectivo, el equipo ha sabido sumar tanto de local como de visitante: victorias importantes fuera de casa (por ejemplo, en Guayaquil ante Emelec y Barcelona) y resultados consistentes frente a rivales directos del hexagonal. (D)

