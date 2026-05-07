Empresa aérea española Plus Ultra suspende vuelos a Colombia por el alza del combustible

Madrid, 7 may (Sputnik).- La aerolínea española Plus Ultra anunció este jueves la suspensión de sus vuelos a Colombia desde el 2 de junio por el encarecimiento del combustible.

«La situación que vive el sector aéreo, marcado por tensiones geopolíticas y un incremento sin precedentes en el coste del combustible de aviación, que ha duplicado precios en pocas semanas, está generando una fuerte presión sobre la rentabilidad de determinadas rutas aéreas. En este contexto, Plus Ultra ha decidido suspender temporalmente sus operaciones en Colombia, a partir del 2 de junio», indicó la compañía.

La empresa aérea alegó que la interrupción de sus operaciones en Colombia se debe también a «factores específicos» del mercado de este país sudamericano.

Apuntó, en concreto, al precio del carburante significativamente superior al de otros países de la región, la elevada carga impositiva y tasas aeroportuarias, el incremento de los costes operativos estructurales y la imposibilidad de trasladar el incremento de combustibles a los billetes ya emitidos.

Actualmente, Plus Ultra tiene tres frecuencias semanales con Colombia, dos a Bogotá y una a Cartagena de Indias.

En la misma nota, Plus Ultra anunció que aumenta de seis a siete los vuelos semanales de Madrid a la ciudad de Lima, capital de Perú, a partir del 14 de julio.

La aerolínea española incrementa también de dos a cinco los vuelos semanales de Madrid a Buenos Aires desde el 6 de julio; y de cuatro a cinco los trayectos desde Madrid y Tenerife a Caracas a partir del 15 de julio.

«La reorganización de la red forma parte de las medidas adoptadas para fortalecer el posicionamiento de Plus Ultra en Latinoamérica, priorizando aquellas rutas donde puede garantizar una operación más sostenible dentro de un contexto global extraordinariamente exigente para el transporte aéreo», apostilló.

La guerra que Estados Unidos e Israel desataron el 28 de febrero contra Irán ha paralizado, de hecho, el estrecho de Ormuz, vía crucial para el comercio global del petróleo, lo que disparó los precios de los carburantes en el mundo.

Con información de AGENCIA SPUTNIK