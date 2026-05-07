Fiscalía pide vinculación de la esposa de Aquiles Álvarez y otros allegados en el caso Goleada

Fiscalía amplía investigación en el caso Goleada

La Fiscalía General del Estado solicitó este miércoles 6 de mayo que se fije fecha para la vinculación de cinco personas naturales y nueve personas jurídicas dentro del denominado caso Goleada, investigación relacionada con presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria.

Entre las personas cuya vinculación fue requerida constan Fiorella Icaza, esposa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, además de la madre del funcionario y otros allegados familiares.

La solicitud fue presentada por el fiscal Dennis Villavicencio, de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, en medio de una investigación que analiza un supuesto entramado societario relacionado con la comercialización de combustibles en Ecuador.

Fiorella Icaza asegura que existe persecución

Tras conocerse el pedido fiscal, Fiorella Icaza confirmó que fue notificada para su posible vinculación al proceso judicial.

La esposa de Aquiles Álvarez calificó la investigación como una “persecución” y sostuvo públicamente que “no existe evidencia del delito”.

La Fiscalía fundamentó el pedido en el artículo 593 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que permite incorporar a nuevas personas a la instrucción fiscal cuando surjan elementos que hagan presumir participación o autoría en los hechos investigados antes de que concluya esta etapa procesal.

Fiscalía también pide reformulación de cargos

En paralelo, el fiscal Villavicencio solicitó que se convoque a una audiencia de reformulación de cargos contra Aquiles Álvarez, sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez, además de Raúl Chávez y el resto de procesados dentro del caso.

El pedido se basa en el artículo 596 del COIP, que establece que la Fiscalía puede modificar la calificación jurídica inicial cuando durante la investigación aparecen nuevos elementos relevantes.

La reformulación de cargos podría redefinir el alcance jurídico de las acusaciones y el papel de los involucrados dentro del proceso penal.

Aquiles Álvarez continúa detenido por otros procesos

Aunque un juez dejó sin efecto la medida de privación de libertad dentro del caso Goleada, Aquiles Álvarez permanece detenido en la Cárcel del Encuentro.

El alcalde enfrenta además dos órdenes de prisión relacionadas con el caso Triple A y por un presunto incumplimiento en el uso del grillete electrónico dispuesto anteriormente por la justicia.

Actualmente, el caso Goleada continúa en etapa de instrucción fiscal mientras avanzan las diligencias impulsadas por la Fiscalía.

Caso Goleada y el impacto político en Ecuador

La ampliación de la investigación genera nuevas repercusiones políticas debido a la relevancia pública de los involucrados y al alcance de las acusaciones relacionadas con el manejo de combustibles y presuntas estructuras societarias.

El proceso también mantiene atención nacional por las implicaciones judiciales para el alcalde de Guayaquil y su círculo cercano, en medio de un contexto marcado por investigaciones de corrupción y delitos económicos en el país.

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Con información de El Universo