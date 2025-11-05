Urgente!

Trump asegura que los chips más avanzados de Nvidia estarán fuera del alcance de China 
Quiénes recibirán el decimotercer sueldo en noviembre 
La primera reacción de Sheinbaum tras el acoso sexual que sufrió
Mensaje críptico de Trump tras el revés republicano en elecciones locales
November 5, 2025

Quiénes recibirán el decimotercer sueldo en noviembre 

  • noviembre 5, 2025
  • 0
  • 186
  • 2 Min Read

En caso de incumplimiento del pago, los empleadores podrían ser sancionados por violar las disposiciones laborales vigentes.

En Ecuador, los trabajadores bajo relación de dependencia tienen derecho a recibir cada diciembre el decimotercer sueldo, también conocido como bono navideño, equivalente a la doceava parte de las remuneraciones percibidas entre el 1 de diciembre del año anterior y el 30 de noviembre del año en curso.

El decimotercer sueldo tiene como objetivo aliviar la carga económica de los trabajadores en la temporada navideña. Foto: Pexels

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, la fecha máxima para el pago de este beneficio es el 24 de diciembre. Sin embargo, este año el presidente Daniel Noboa dispuso que los funcionarios públicos reciban el bono de forma anticipada el 14 de noviembre como medida para dinamizar la economía nacional.

En el caso del sector privado, el adelanto del pago será voluntario, por lo que la obligación legal continúa vigente hasta el 24 de diciembre. El Ministerio del Trabajo estimó que cerca de 300.000 trabajadores privados podrían beneficiarse de manera anticipada si las empresas deciden sumarse a la iniciativa.

El decimotercer sueldo, implementado en 1962 durante el gobierno de Carlos Julio Arosemena, tiene como objetivo aliviar la carga económica de los trabajadores en la temporada navideña.

Este beneficio debe pagarse en una sola entrega, salvo que el empleado haya solicitado su acumulación mensual.

El Ministerio del Trabajo dispone en su portal web una calculadora digital para que los trabajadores puedan estimar el monto que les corresponde.

En caso de incumplimiento del pago, los empleadores podrían ser sancionados por violar las disposiciones laborales vigentes. (I)

Confirmado.net – El Universo 

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Ecuador

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

New Approach to Digital Product Development

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

The secret to moving this ancient sphinx

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Sitting Right Here Waiting For You Come

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020