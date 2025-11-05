La primera reacción de Sheinbaum tras el acoso sexual que sufrió

El agresor fue detenido el martes por la noche.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió este miércoles a la agresión sexual que sufrió la víspera por parte de un hombre que la manoseó mientras realizaba un recorrido por la Ciudad de México.

«Es algo que no debe ocurrir en nuestro país. No debe ocurrir. Nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar. Nadie. Ningún hombre tiene derecho a vulnerar ese espacio, la única manera es bajo la aprobación de la mujer», advirtió la mandataria en conferencia de prensa y en medio del escándalo que provocó el insólito acoso en su contra.

También explicó que interpuso una denuncia penal en un juzgado de la Ciudad de México porque esta es una de las tantas violencias que padecen las mujeres de manera cotidiana, incluso ella antes de ser presidenta.

«Mi reflexión fue que, si no presento denuncia, ¿en qué condición se quedan las mujeres mexicanas? Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con las jóvenes del país? Resulta que esta persona después estuvo acosando a otras mujeres en esa calle, está detenido», señaló.

El martes, un hombre llamado Uriel Rivera Martínez se acercó por detrás de Sheinbaum, la abrazó, la besó en la mejilla y le tocó los pechos. La agresión ocurrió en cuestión de segundos y fue grabada por las cámaras que seguían a Sheinbaum. Al darse cuenta de la situación, uno de sus escoltas retiró al hombre, quien fue detenido en la noche.

Confirmado.net – RT