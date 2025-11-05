Mensaje críptico de Trump tras el revés republicano en elecciones locales

El presidente hizo una breve publicación de apenas unas palabras.

El presidente estadounidense, Donald Trump, publicó este martes por la noche un mensaje de cuatro palabras, poco después de que representantes republicanos hayan sido derrotados por los demócratas en las elecciones locales.

El presidente estadounidense, Donald TrumpAndrew Harnik / Gettyimages.ru

«…¡Y así comienza todo!«, dice el mensaje, cuya publicación coincidió con el discurso de victoria del alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, anteriormente criticado por Trump.

El mensaje de Trump fue publicado también poco después de que los votantes de California aprobaran nuevas fronteras para los distritos del Congreso, lo que representa una victoria para los demócratas en la batalla estatal por la redistribución de distritos electorales. Este proceso es clave para determinar qué partido controlará la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 2026 y, con ello, el poder de apoyar o frenar la agenda del mandatario del país.

Según medios, el hecho representa una victoria política para el gobernador demócrata Gavin Newsom, quien presentó esto como una herramienta esencial para enfrentarse a Trump y proteger la democracia estadounidense.

La aprobación de la Proposición 50 da a los demócratas la posibilidad de ganar hasta cinco escaños adicionales, justo los necesarios para contrarrestar el intento de los republicanos de Texas de redibujar sus propios distritos y obtener cinco escaños más para el Partido Republicano.

Reaccionando al resultado, Trump escribió: «‘Trump no estaba en las papeletas electorales y el cierre del Gobierno fueron las dos razones por las que los republicanos perdieron las elecciones esta noche’, según los encuestadores».

La misma jornada, el demócrata socialista Zohran Mamdani se convirtió en el primer alcalde musulmán de la ciudad estadounidense de Nueva York, tras imponerse claramente en las elecciones locales al obtener más de un millón de votos. Durante su discurso, envió un mensaje a Donald Trump.

«Si alguien puede mostrar a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer», manifestó el político. «Y si hay alguna forma de aterrorizar a un déspota, es desmantelando las condiciones que le permitieron acumular poder», agregó.

Tras enfatizar la importancia de los trabajadores y prometer introducir impuestos más altos para las grandes corporaciones y los neoyorquinos más ricos, Mamdani volvió a arremeter contra el mandatario estadounidense: «Así que escúcheme, presidente Trump, cuando le digo esto: para llegar a cualquiera de nosotros, tendrá que pasar por encima de todos nosotros».

