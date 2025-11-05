Urgente!

November 5, 2025

Parte continental de China facilitará aún más viajes de residentes de Taiwán

BEIJING, La parte continental de China siempre concede gran importancia a las opiniones y sugerencias de sus compatriotas taiwaneses y está comprometida a crear condiciones convenientes para que los residentes de Taiwán viajen a la parte continental, aseguró hoy miércoles un portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado.

Desde el 20 de noviembre, el número de puertos de la parte continental autorizados para emitir permisos de viaje de una sola entrada a la llegada para residentes de Taiwán aumentará a 100, según la Administración Nacional de Inmigración.

El portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado Zhang Han señaló en una rueda de prensa que los compatriotas taiwaneses pueden volar o navegar directamente a la parte continental desde cualquier parte del mundo y obtener un permiso de una sola entrada en su puerto de llegada en 30 minutos, y estos permisos permiten una estancia de hasta tres meses.

También pueden solicitar un permiso de viaje tipo tarjeta válido por cinco años, ya sea a través de una administración de entrada y salida en localidades de nivel distrital o superior en la parte continental o a través de agencias de viajes en Taiwán, de acuerdo con Zhang.

«Para los visitantes de Taiwán que visitan por primera vez, los permisos se emiten de forma gratuita y más de 1.000 áreas escénicas les están abiertas con entrada gratuita», destacó Zhang, señalando que la información personal de los que tienen estos permisos estarán estrictamente protegidas de acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes.

En respuesta a las recientes «advertencias» del consejo de asuntos de la parte continental de Taiwán y la Fundación para los Intercambios a través del Estrecho sobre los «riesgos» de viajar a la parte continental, Zhang criticó que las autoridades del Partido Progresista Democrático de la isla han exagerado deliberadamente el tema en un intento de obstaculizar y socavar el intercambio y los viajes a través del estrecho.

«Mientras cumplan con la ley, nuestros compatriotas taiwaneses pueden venir a la parte continental como si volvieran a casa, de manera segura y cómoda», aseguró la vocera.

Confirmado.net – Xinhua

