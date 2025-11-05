Urgente!

Parte continental de China facilitará aún más viajes de residentes de Taiwán
El joven socialista Zohran Mamdani conquista Nueva York con su promesa de cambio frente a Trump
Daniel Noboa declara estado de excepción en cinco provincias y tres cantones de Ecuador 
Alberto Acosta: “Un NO rotundo a la Constituyente de Noboa”
November 5, 2025

El joven socialista Zohran Mamdani conquista Nueva York con su promesa de cambio frente a Trump

  • noviembre 5, 2025
  • 0
  • 109
  • 3 Min Read

El candidato demócrata, de 34 años, derrota a Cuomo con el 50,4% de los votos y tras una fulgurante campaña que lo llevará a ser el primer regidor musulmán de la ciudad y el de menor edad en un siglo

Zohran Mamdani, el candidato demócrata a alcalde de Nueva York que ha logrado encarnar en un tiempo récord tanto la esperanza de un cambio en los Estados Unidos de Donald Trump como la impugnación del poder establecido de su partido, hizo historia este martes.

A sus 34 años, Mamdani se convierte en el primer socialista que regirá los destinos de la capital mundial del capitalismo y en el primer alcalde musulmán de la ciudad que sufrió los ataques terroristas del 11-S. También, en el más joven en lograrlo en un siglo.

Su triunfo cuenta con pocos precedentes en una urbe que ha elegido a 110 alcaldes antes que a él —solo un puñado de ellos, inmigrantes— y en la que casi nadie lo conocía hace solo un año. Entonces, era un miembro cualquiera de la Asamblea estatal de Albany.

Desde ese discreto lugar, Mamdani viajó a toda velocidad rumbo a la fama global a lomos de un programa de izquierdas —sensato o populista, según se mire— basado en una apuesta por la asequibilidad que se confirmó este martes como irresistible para esos vecinos a los que cada día empuja un poco a poco más allá de sus límites la ciudad más poblada del país (8,8 millones de habitantes), que resulta ser también una de las más caras del mundo.

El nuevo alcalde, el primer ciudadano con raíces familiares sudasiáticas en reclamar el bastón de mando de Nueva York, lo hizo gracias a una campaña fulgurante, apoyada en un dominio fuera de lo común del lenguaje de las redes sociales que volvió a demostrar en el momento del triunfo.

Bastaron 45 minutos para que los principales medios estadounidenses, también la agencia Associated Press, le dieran la victoria después de que los colegios electorales cerraran a las 21.00, y entonces su cuenta en X lanzó un sencillo vídeo de 10 segundos.

En él se ve el interior de uno esos inconfundibles vagones del metro de la ciudad y un cartel de la estación de City Hall. Una voz anuncia a los viajeros: “La próxima y última parada es el Ayuntamiento”.

Lea mas información en EL PAÍS 

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

La cifra de palestinos muertos en Gaza

Israel continúa los ataques sobre Gaza mientras reajusta el despliegue de

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Al menos cinco muertos tras colisionar dos

Evacuados con éxito cerca de 400 pasajeros a bordo de un

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Justicia argentina tratará denuncia contra decreto de

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la justicia argentina

admin
enero 2, 2024