October 28, 2025

Trump anuncia una reunión con Xi en medio de la guerra comercial 

  • octubre 28, 2025
  • 0
  • 147
  • 2 Min Read

El mandatario de EE.UU. declaró que se reunirá con su homólogo chino este jueves. 

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, este jueves.

El inquilino de la Casa Blanca declaró que «será una gran reunión» y manifestó su esperanza de que el encuentro «salga bien».

Previamente se informó que el encuentro entre Trump y Xi está programado para celebrarse durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Corea del Sur.

Guerra comercial entre EE.UU. y China

La reunión se celebrará en medio de la guerra comercial entre Washington y Pekín.

Tras el inicio de su segundo mandato presidencial, Trump empezó a endurecer su política arancelaria en relación a numerosos países, en particular a China. Para abril de 2025, los gravámenes estadounidenses a los productos procedentes de China alcanzaron el 145 %. El país asiático también aumentó los aranceles sobre los productos estadounidenses, que tocaron el 125 %.

En mayo, las partes llegaron a un acuerdo, según el cual redujeron temporalmente las tarifas. La tregua comercial, extendida por 90 días en agosto, concluye el 10 de noviembre.

Washington amenazó también con imponer en noviembre un arancel adicional del 100 % a Pekín, pero el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró el pasado domingo que la amenaza está ahora «efectivamente fuera de la mesa».

Confirmado.net – RT

