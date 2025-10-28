Registro Civil municipal con alta afluencia de usuarios que buscan sacar cédula de identidad para la consulta popular 

Para conocer los horarios de las agencias, los usuarios pueden estar atentos a las redes sociales del Registro Civil municipal.

Ante las próximas votaciones por el referéndum y la consulta popular del 16 de noviembre, usuarios buscan acudir a las oficinas del Registro Civil estatal y también de la entidad a cargo del Municipio de Guayaquil para obtener su cédula de identidad.

Decenas de usuarios se acercaron la mañana de este lunes, 27 de octubre, al Registro Civil de la Martha de Roldós, para sacar su cédula de cara a la consulta popular. Foto: José Beltrán

Algunos lo hacen para renovarla, mientras que otros buscan reemplazarla tras haberla perdido o sufrido el robo del documento.

La mañana de este lunes 27 de octubre, Karla Mena acudió a las oficinas del Registro Civil municipal, ubicada en la ciudadela Martha de Roldós, para renovar su cédula.

Mena acudió desde el suburbio de Guayaquil y llevaba casi una hora esperando su turno.

“Sí está un poquito retrasado porque veo que hay varios módulos vacíos, entonces la atención está lenta. Ya casi una hora tengo aquí y creo que aún falta una hora más porque tenemos el turno 241 y van por el 212”, indicó la ciudadana mientras esperaba sentada con un familiar.

Segundo Reinaldo vive en el norte de Guayaquil y asistió para sacar su cédula de cara a la jornada electoral. Aunque dijo que, por ser adulto mayor, no es obligatorio para él votar, igualmente necesita obtener su cédula.

Comentó que las actividades se realizaban de forma ágil. Al ser consultado, el hombre llevaba 20 minutos esperando su turno.

Por otro lado, Alexandra Freire llegó desde el cantón Pedro Carbo (Guayas) para obtener su cédula.

La ciudadana llevaba varios minutos esperando su turno debido a la gran afluencia de personas.

Las instalaciones de la agencia principal del Registro Civil se encontraban llenas este lunes 27, aunque, según los administradores, se espera un incremento aún mayor de usuarios después del feriado por el Día de los Difuntos.

Para esas fechas se extenderán los horarios y se tiene previsto recibir 2.000 personas diarias en las diferentes oficinas.

En Guayaquil hay cerca de doce oficinas, que atenderán desde la primera semana de noviembre. Para conocer los detalles, los usuarios pueden estar atentos a las redes sociales del Registro Civil Municipal.

Trabajadores de las oficinas recomendaron a la ciudadanía acercarse con anticipación, ya que mientras más se aproximan las votaciones mayor sería la asistencia de usuarios. (I)

Confirmado.net – El Universo