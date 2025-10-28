Urgente!

Sheinbaum aún espera que España pida perdón por la conquista 

La presidenta de México criticó la reacción del gobierno español a una carta enviada hace seis años que exigía «una forma de perdón por las atrocidades del pasado”.

La presidenta mexicana  Claudia Sheinbaum  afirmó este lunes (27.10.2025) que la relación entre México y España se mantiene activa, aunque recordó que sigue esperando respuesta a la carta enviada en 2019 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador , en la que solicitó una disculpa por los abusos cometidos durante la conquista.

«Con España se tienen relaciones, no se ha roto ninguna relación. Fue hace poco la secretaría de Cultura, ha ido la secretaría de Turismo, es decir, hay relaciones económicas, políticas, turísticas, hay relaciones», señaló la mandataria en su rueda de prensa matutina.

Sheinbaum criticó «la manera en que actuaron frente a la carta», dirigida al rey Felipe VI y al papa Francisco , que solicitaba «una forma de perdón por las atrocidades del pasado», porque según ella «fue contestada de una manera poco diplomática».

La presidenta mexicana afirmó que comparte la postura de su antecesor y que «todavía sigue esperando esta respuesta».

Sin embargo, destacó que la cooperación cultural entre ambos países continúa vigente y mencionó una exposición reciente de arte indígena organizada por la embajada de México en España, con apoyo de instituciones del gobierno español.

 Confirmado.net – DW

