Trump: «Si estamos en guerra, la vamos a ganar. Iríamos y bombardearíamos países al carajo” 

Así lo declaró durante su visita a una base militar estadounidense en Japón.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró este martes que su país no se detendrá ante nada para garantizar su propia defensa.

«A la hora de defender Estados Unidos, ya no somos políticamente correctos. Vamos a defender a nuestro país de la manera que sea necesaria», declaró ante el personal militar en la base estadounidense de la ciudad japonesa de Yokosuka.

«Si estamos en guerra, la vamos a ganar. Vamos a ganarla como nadie lo ha hecho antes. Iríamos y bombardearíamos países al carajo», agregó.

Durante su discurso, se le unió la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, quien agradeció a las tropas estadounidenses por su «dedicación a la paz en la región». La visita a la base militar tuvo lugar en el marco de la gira asiática de Trump, durante la cual ya ha visitado Malasia y Japón, y posteriormente se dirigirá a Corea del Sur. La última vez que el presidente estadounidense pronunció un discurso en la base militar de Yokosuka fue en el 2019.

Confirmado.net – RT