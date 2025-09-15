Trump amenaza con declarar el estado de emergencia en la capital de EE.UU.

El mandatario reaccionó así a la afirmación de la alcaldesa de Washington D.C. de que la Policía local dejará de colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo su disposición a tomar el control federal de Washington D.C. e imponer allí el estado de emergencia.

El presidente de Estados Unidos, Donald TrumpWin McNamee / Gettyimages.ru

«¡Declararé una emergencia nacional y federalizaré, si es necesario!», escribió en su red social Truth Social, reaccionando a las declaraciones de la alcaldesa de la capital, Muriel Bowser, quien afirmó que la Policía local dejará de colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la deportación de migrantes.

Según Trump, gracias a su intervención personal, Washington «ha pasado de ser una de las ciudades más peligrosas y con más homicidios en EE.UU., e incluso en el mundo, a ser una de las más seguras, ¡en solo unas semanas!».

En agosto pasado, el mandatario ordenó a las agencias federales de seguridad aumentar su presencia en las calles de la capital durante siete días, con la posibilidad de extender el plazo de acción.

Previamente, Trump también amenazó repetidamente con imponer el control federal en Chicago y otras ciudades demócratas como Baltimore (Maryland).

Confirmado.net – RT