China se opone a la demanda de Estados Unidos de imponer aranceles a China por la compra de petróleo ruso 
Qatar pide abandonar la «doble moral» y «castigar a Israel"
Trump amenaza con declarar el estado de emergencia en la capital de EE.UU.
México: Sinaloa cancela festejo patrio por ola de violencia
September 16, 2025

Qatar pide abandonar la «doble moral» y «castigar a Israel”

  • septiembre 15, 2025
El país de Medio Oriente, que es mediador en el conflicto entre Hamás e Israel, dijo que el reciente y mortal bombardeo israelí en Doha es «terrorismo de Estado”.

El primer ministro de Qatar , Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, expresó este domingo (14.09.2025) su rechazo al ataque de Israel en Doha contra líderes del grupo terrorista palestino Hamás que dejó seis muertos.

La declaración se produjo un día antes de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de países árabes y musulmanes, convocada para debatir una posible respuesta conjunta a la agresión israelí.

Bombardeo israelí es «terrorismo de Estado»

Al Thani reiteró el compromiso de su país de continuar trabajando junto a Egipto y Estados Unidos para alcanzar un alto al fuego en el conflicto entre Israel y Hamás, que ha devastado la Franja de Gaza desde el ataque del grupo palestino en territorio israelí hace casi dos años.

Sin embargo, advirtió que el reciente bombardeo israelí constituye «un ataque al principio mismo de la mediación». El ataque «solo puede calificarse como terrorismo de Estado, una práctica adoptada por el actual gobierno extremista de Israel, que viola el derecho internacional», declaró Al Thani.

Llamado a dejar la «doble moral» de la comunidad internacional

La «traicionera agresión» fue perpetrada «mientras el Estado de Qatar albergaba negociaciones oficiales y públicas, con pleno conocimiento de la parte israelí y con el objetivo de lograr un alto al fuego en Gaza», enfatizó.

En consecuencia, el jefe de gobierno catarí subrayó que llegó el momento de que Israel enfrente consecuencias por sus acciones en toda la región.

«Es hora de que la comunidad internacional deje de aplicar una doble moral y castigue a Israel por todos los crímenes que ha cometido», afirmó Al Thani en declaraciones difundidas posteriormente tras la reunión a puerta cerrada.

Confirmado.net – DW

