China se opone a la demanda de Estados Unidos de imponer aranceles a China por la compra de petróleo ruso 

BEIJING, China se opone firmemente a la demanda de Estados Unidos de que los países del Grupo de los Siete (G7) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) impongan aranceles de entre el 50 y el 100 por ciento a China debido a la compra de petróleo ruso por parte del país, manifestó hoy lunes un portavoz del Ministerio de Comercio.

En respuesta a una pregunta de la prensa, el vocero afirmó que China siempre se ha opuesto a las restricciones comerciales y económicas en su contra bajo el pretexto de los mal llamados asuntos «relacionados con Rusia».

El intento de Estados Unidos de obligar a las partes implicadas a imponer «aranceles secundarios» a China por su compra de petróleo ruso es un acto típico de intimidación unilateral y coerción económica, afirmó.

Tal medida viola gravemente el consenso alcanzado durante una conversación telefónica entre ambos jefes de Estado y podría afectar gravemente al comercio mundial y perturbar la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro, añadió.

China se opone firmemente a esto y tomará todas las medidas necesarias para salvar sus derechos e intereses legítimos si alguna parte perjudica los intereses de China, sostenidos.

El portavoz expresó la esperanza de que Estados Unidos actúe con cautela, trabaje en la misma dirección que China y resuelva adecuadamente las diferencias comerciales mediante el diálogo y la consulta en pie de igualdad.

Al mismo tiempo, instó a las partes pertinentes a defender los principios y colaborar con China para salvar el orden comercial internacional y la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro global.

Con información de Xinhua