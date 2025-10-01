Terremoto en Filipinas deja 60 muertos y decenas de heridos

Urgente!

October 1, 2025

La oscuridad y las 379 réplicas reportadas por el Instituto de Vulcanología y Sismología dificultan las labores de rescate de sobrevivientes. 

El potente terremoto de magnitud 6,9 ocurrido en el centro de Filipinas  causó al menos 60 muertos, gran cantidad de heridos y el desplome de varios edificios, informaron las autoridades el miércoles (30.09.2025) en medio de las labores de rescate.

El sismo, de poca profundidad, se produjo a las 21H59 locales (13H59 GMT) del martes frente a la costa norte de la isla de Cebú, cerca de Bogo, una ciudad de 90.000 habitantes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El gubernamental Consejo Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres reportó la mañana del miércoles 26 muertos y 147 heridos, además de 22 edificios dañados por el terremoto, cifras que después comenzaron a aumentar.
Del total de víctimas, muchas personas fallecieron a causa del terremoto en Bogo,, ciudad del extremo norte de la isla de Cebú y próxima al epicentro, aseguró Cherry Oliamot, miembro del equipo de rescate local.

Las autoridades de la provincia de Cebú declararon el miércoles el estado de calamidad en la zona, donde los hospitales permanecían desbordados de heridos.

«Podría haber personas atrapadas bajo los edificios derrumbados», dijo a la AFP el responsable provincial de rescate, Wilson Ramos, citando los trabajos en curso en San Remigio y Bogo. Dijo desconocer cuántas personas están desaparecidas.

Las labores de rescate durante la noche se vieron dificultadas por la oscuridad y las 379 réplicas reportadas por el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, añadió.

Varias carreteras de la localidad también sufrieron daños y hubo cortes en el suministro eléctrico en Cebú y las islas centrales cercanas, aunque se restableció en varias zonas importantes poco después de la medianoche.

Confirmado.net – DW

