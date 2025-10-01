Chinos celebran en Cuba Fiesta de Medio Otoño y Día Nacional de China 

LA HABANA, Un grupo de profesores y estudiantes chinos asentados en Cuba comenzaron las actividades para la Fiesta del Medio Otoño y el Día Nacional de China.

En la sede del Instituto Confucio de La Habana, en pleno corazón del Barrio Chino, se hizo entrega de regalos enviados por la embajada para los docentes y alumnos chinos que en la isla caribeña aprenden español o estudian Medicina y Turismo.

Uno de los agasajados, el médico Huang Sangyuan, expresó a Xinhua sus sentimientos de añoranza por la tierra y la familia, pero al mismo tiempo la certeza de estar acompañado por «su familia cubana».

Después de graduarse en la isla, en 2020, como especialista en primer grado en oftalmología, Huang regresó a La Habana hace dos meses para continuar profundizando sus conocimientos médicos, ahora acompañado por su esposa Ma Youwen, quien aprovecha también para aprender español.

«Vamos a pasar las fiestas con algunos compañeros chinos y cubanos», adelantó el oftalmólogo, a quien todos en Cuba conocen como el Doctor Juan.

Algo similar hará la joven Qi Xinxin, quien a sus 23 años, llegó a Cuba hace unos meses para estudiar español en la Universidad de La Habana.

«Nos sentimos muy alegres porque nos reunimos y parece como si hubiéramos regresado a casa», dijo la joven a quien todos llaman Estrella.

Adelantó que piensan cocinar los tradicionales dumplings para sentirse más cerca de la familia, aunque, agregó, la permanente alegría de los cubanos los ayudará a contrarrestar la añoranza.

La Consejera de la embajada China en Cuba, Han Lixin, encabezó la entrega de regalos. «El Día Nacional de China y la Fiesta de Medo Otoño, aunque estamos lejos de la patria, los vamos a celebrar con nuestros amigos cubanos», exhortó Han, en la sencilla ceremonia.

La diplomática llamó a los chinos a ser patriotas ya recordar la herencia revolucionaria de la que son depositarios y que comparten con los cubanos.

La celebración en el Instituto Confucio habanero incluyó canciones y un concurso de conocimientos sobre la ceremonia del té, un evento muy disfrutado por los alumnos de esa institución docente.

El Día Nacional de China se celebra cada 1 de octubre para recordar la fundación en 1949 de la República Popular China.

La Fiesta de Medio Otoño, también conocida como Festival de la Luna, es una de las más importantes tradiciones chinas y es reconocida y celebrada por los chinos en todo el mundo el decimoquinto día del octavo mes del Calendario lunar, jornada de luna llena.

En la actualidad esa festividad se celebra reuniendo a la familia ya los amigos para admirar la brillante luna, mientras se degustan los tradicionales pasteles de la luna acompañados de un sabroso té.

Con información de Xinhua