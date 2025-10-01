Urgente!

Terremoto en Filipinas deja 60 muertos y decenas de heridos
El inesperado beneficio para la salud de los bebés de tener un perro en casa
Juleisy Angulo, campeona del mundo de lanzamiento de jabalina en Tokio: Los retrasos en el incentivo de alto rendimiento repercuten mucho en nuestra preparación 
«Si tocan a Venezuela, nos tocan a nosotros»: Maduro se hace eco del respaldo militar regional frente a EE.UU.
October 1, 2025

El inesperado beneficio para la salud de los bebés de tener un perro en casa

  • octubre 1, 2025
  • 0
  • 160
  • 2 Min Read

Los alérgenos domésticos, a los que los niños están especialmente expuestos, son un factor de riesgo que puede modificarse para reducir la incidencia de una grave enfermedad respiratoria.

Los bebés que crecen rodeados de perros podrían tener un menor riesgo de desarrollar asma, de acuerdo con un estudio recientemente presentado en el Congreso de la Sociedad Respiratoria Europea en la ciudad neerlandesa de Ámsterdam.

Imagen ilustrativa.Caters News / Legion-Media

Debido a que los niños pasan la mayor parte del tiempo en interiores, los científicos quisieron evaluar los alérgenos domésticos, un importante factor de riesgo que podría modificarse para disminuir la incidencia de asma.  

En la investigación participaron más de 1.000 niños de la cohorte canadiense CHILD. Los investigadores recogieron muestras de polvo de los hogares de los bebés cuando tenían entre tres y cuatro meses, midiendo la presencia de alérgenos de perro (Can f1) y gato (Fel d1), así como de endotoxinas bacterianas. Más adelante, evaluaron a los menores a los cinco años para diagnosticar asma y medir su función pulmonar.

El beneficio de crecer con perros

Los resultados mostraron que los niños con una mayor exposición a los alérgenos Can f1, proteínas presentes en la piel y saliva de perros, presentaban un 48 % menos de probabilidad de sufrir asma, además de registrar una mejor función respiratoria.

El beneficio fue más evidente en pequeños que tenían predisposición genética a sufrir complicaciones pulmonares. En cambio, la exposición a alérgenos felinos no mostró ningún efecto protector, al igual que a las endotoxinas, moléculas presentes en la superficie de las bacterias.

Jacob McCoy, de The Hospital for Sick Children, en Toronto (Canadá), sugirió que el contacto temprano con perros podría tener «algún efecto sobre el sistema inmunitario» infantil o influir en el «microbioma nasal», un conjunto de microbios que se hallan en la nariz. No obstante, advirtió que se requieren más estudios para saber más sobre la relación entre «la exposición temprana a los alérgenos caninos, la función pulmonar y el asma» en las primeras etapas de vida.

Confirmado.net – RT

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Salud

It’s Great the Government is Tightening Gambling

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Salud Titulares

Una nueva técnica de resonancia magnética mejora

Un ensayo clínico de la Universidad de Nottingham (Reino Unido) ha

admin
enero 22, 2024
Salud Titulares

Restos de comida quemada documentan la gastronomía

Un estudio arqueobotánico pionero de residuos de alimentos quemados en la

admin
enero 22, 2024
Salud Titulares

Un estudio revela que en España las

Un estudio de la Universidad de Cantabria (UC), junto con la

admin
enero 25, 2024
Salud Titulares

Investigadores observan que el alcohol puede ayudar

Investigadores del Instituto de Ciencias Ambientales de Nanjing (China) han realizado

admin
enero 29, 2024