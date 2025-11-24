Sheinbaum: «México debe estar alerta para defender cualquier intento de injerencia externa”

«No triunfa quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno», declaró la presidenta mexicana.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que su país siempre debe estar en alerta para «defender la justicia y cualquier intento de injerencia externa». Así lo afirmó al intervenir en una ceremonia solemne por los 200 años de la Consolidación de la Independencia en el Mar que se celebró en Veracruz.

«La historia nos muestra que no triunfa quien convoca la violencia como instrumento de presión, o quien cree que unas cuantas personas callan la alegría de un pueblo. No triunfa el uso de la fuerza para acabar con la razón. Tampoco triunfa quien defiende los viejos privilegios frente a la transformación. No triunfa quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno», precisó.

«Siempre el pueblo de México debe estar alerta para defender la justicia y cualquier intento de injerencia externa apoyada, sí, por los conservadores”.

«Mexicanas y mexicanos, hoy como ayer, estamos llamados a defender nuestra independencia y la justicia. Las naciones del mundo miran a México con esperanza y admiración, porque aquí la patria se defiende con amor y cuando el amor por el pueblo, el amor por la patria y la razón se unen, el odio y el llamado al injerencismo se debilitan», destacó.

Interés de Trump en realizar operativos militares en México

La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que estaría de acuerdo con atacar México para acabar con las fábricas de drogas y detener el flujo de estupefacientes a su país. «¿Lanzaría ataques contra México para detener las drogas? Por mí, está bien, haremos lo que sea necesario para detener [el flujo de] las drogas», aseveró.

Días después, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que Trump sopesa tomar «medidas adicionales» para combatir a los cárteles en México.

Sheinbaum, a su vez, dijo la semana pasada que «el que convoca una intervención extranjera, se equivoca». «El que convoca, el que piense que aliándose con el exterior tendrá fuerza, se equivoca», subrayó.

Confirmado.net – RT