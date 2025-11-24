Urgente!

¡Sin goles! Independiente del Valle y Orense empatan en Sangolquí por el hexagonal al título de la Liga Ecuabet
Rayados y bananeros se repartieron puntos en el cierre de la fecha 6, postergando el campeonato de Independiente del Valle una jornadas más.

Independiente del Valle recibió este domingo 23 de noviembre a Orense en el estadio Banco Guayaquil, por la sexta fecha del hexagonal final de la Liga Ecuabet.

23 de noviembre del 2025. Encuentro entre Independiente y Orense por Liga Ecuabet en el estadio Banco Guayaquil. API/HENRY LAPO Foto: API

El partido terminó sin goles, a pesar de los varios ataques de ambos equipos y las oportunidades generadas durante el encuentro.

Los locales, líderes del torneo con 74 puntos, buscaban consolidar su ventaja y acercarse al título, mientras que Orense, ubicado en el último lugar con 51 unidades, no tenía posibilidades de pelear por los primeros puestos y su objetivo era cerrar la temporada con una actuación digna.

Con este empate, Independiente del Valle mantiene el liderato, pero deberá esperar al menos dos jornadas más para poder levantar el título de campeón.

Mientras, Orense permanece en la última posición, sin opciones de pelear por el título.

A pesar de la falta de goles, el partido mostró intensidad y generó varias llegadas que mantuvieron la expectativa en la tabla en la recta final por el campeonato de la Liga Ecuabet. (D)

