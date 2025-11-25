China y Francia prometen fortalecer la cooperación económica y financiera 

BEIJING, El viceprimer ministro chino He Lifeng sostuvo hoy lunes una videoconferencia con el ministro de Finanzas francés, Roland Lescure.
Ambas partes intercambiaron opiniones a profundidad sobre la reciente cooperación económica y financiera entre los dos países, así como sobre cuestiones de interés común.
Él, representante principal de China en el Diálogo Económico y Financiero de Alto Nivel China-Francia, afirmó que China está dispuesta a colaborar con Francia para profundizar el intercambio y la cooperación en los ámbitos económico y financiero, promover nuevos logros continuos en la cooperación económica y comercial China-Francia, y aportar estabilidad y energía positiva a la economía mundial.
Lescure, representante principal de Francia en el diálogo, indicó que Francia está dispuesta a reforzar la cooperación con China en economía, comercio e inversión en los ámbitos económico y financiero, ya promover un mayor progreso en las relaciones económicas y comerciales entre los dos países.
Confirmado.net – Xinhua