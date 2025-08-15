Rubio: el régimen de Maduro es «una organización criminal”

«Básicamente tomó el control del territorio nacional, de un país», expresó el secretario de Estado de Estados Unidos. El cartel de los Soles «se hace pasar por un gobierno», manifestó.

El jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio reiteró este jueves (14.08.2025) que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela es «una organización criminal».

Imagen: Mark Schiefelbein/AP/dpa/Picture Alliance

«El régimen de Maduro no es un gobierno. No es un gobierno legítimo. Nunca los hemos reconocido como tales», dijo días después de que Washington aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita detener al líder chavista.

«Son una organización criminal que básicamente tomó el control del territorio nacional, de un país, y que por cierto también amenaza a las compañías petroleras que operan legalmente en Guyana «, estimó el secretario de Estado de Estados Unidos .

El cartel de los Soles «es una organización criminal que se hace pasar por un gobierno», manifestó.

Este miércoles, la secretaria de Justicia y fiscal general Pam Bondi también había vuelto a cargar contra Maduro. «Hay un puente aéreo en el que el régimen venezolano paga para tener libre acceso al espacio aéreo sin ser detectado, a Honduras, luego a Guatemala y México, donde pueden traficar y transportar estas drogas», declaró en una entrevista con Fox News.

«También intercambian dinero por sobornos. Intercambian armas por los puertos de entrada y el espacio aéreo para llevar estas drogas a todos estos otros países ya Estados Unidos», agregó.

Confirmado.net – DW