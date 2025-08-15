Urgente!

Rubio: el régimen de Maduro es «una organización criminal”
Organizaciones sociales y afectados por despidos se movilizan hacia la Corte Constitucional
Lula advierte a Trump: «Brasil no se va a arrodillar ante el Gobierno estadounidense”
Cuenta regresiva para el primer cara a cara entre Putin y Trump en años: todo lo que hay que saber 
August 15, 2025

Rubio: el régimen de Maduro es «una organización criminal”

  • agosto 15, 2025
  • 0
  • 64
  • 2 Min Read

«Básicamente tomó el control del territorio nacional, de un país», expresó el secretario de Estado de Estados Unidos. El cartel de los Soles «se hace pasar por un gobierno», manifestó. 

El jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio reiteró este jueves (14.08.2025) que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela es «una organización criminal».

Imagen: Mark Schiefelbein/AP/dpa/Picture Alliance

«El régimen de Maduro no es un gobierno. No es un gobierno legítimo. Nunca los hemos reconocido como tales», dijo días después de que Washington aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita detener al líder chavista.

«Son una organización criminal que básicamente tomó el control del territorio nacional, de un país, y que por cierto también amenaza a las compañías petroleras que operan legalmente en Guyana «, estimó el secretario de Estado de Estados Unidos .

El cartel de los Soles «es una organización criminal que se hace pasar por un gobierno», manifestó.

Este miércoles, la secretaria de Justicia y fiscal general Pam Bondi también había vuelto a cargar contra Maduro. «Hay un puente aéreo en el que el régimen venezolano paga para tener libre acceso al espacio aéreo sin ser detectado, a Honduras, luego a Guatemala y México, donde pueden traficar y transportar estas drogas», declaró en una entrevista con Fox News.

«También intercambian dinero por sobornos. Intercambian armas por los puertos de entrada y el espacio aéreo para llevar estas drogas a todos estos otros países ya Estados Unidos», agregó.

Confirmado.net – DW

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China Titulares

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Opinión Titulares

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024