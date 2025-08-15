Los primeros juegos de robots humanoides del mundo arrancan en China

Un total de 280 delegaciones de 16 países participan en el evento, que durará hasta el 17 de agosto.

Los Juegos Mundiales de Robots Humanoides 2025 comenzaron este jueves en Pekín (China), informó la agencia de noticias estatal Xinhua, que señala que allí se exhiben los logros de vanguardia de este tipo de tecnología a la hora de tomar decisiones inteligentes y movimiento colaborativo.

Carrera de 100 metros durante la ceremonia de apertura de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides, Pekín (China), el 14 de agosto de 2025.Lintao Zhang / Gettyimages.ru

Se trata del primer evento deportivo internacional dedicado íntegramente a robots con forma humana, informa CGTN.

Este acontecimiento deportivo, que reúne a 280 delegaciones de 16 países, se celebra en el Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad y durará hasta el domingo. Los participantes competirán en 26 categorías distintas, entre ellas carreras de velocidad, gimnasia y fútbol, manipulación de materiales, clasificación de medicamentos y limpieza en diversos escenarios.

La convocatoria adopta formatos de competición humana para someter a «pruebas extremas» los más recientes avances y capacidades aplicadas de esta clase de máquinas, explicó Li Yechuan, funcionario del Buró Municipal de Economía y Tecnología Informática de Pekín.

«Esperamos impulsar la transición de los robots humanoides desde el laboratorio hacia aplicaciones reales en fábricas, hospitales, hogares y otros entornos. Este es un paso crucial hacia la producción a gran escala», declaró, por su parte, Li Zhiqi, miembro de la oficina de asesores del Gobierno municipal.

Confirmado.net – RT