Urgente!

Argentina: más de 100 muertos por fentanilo contaminado
Los primeros juegos de robots humanoides del mundo arrancan en China
Rubio: el régimen de Maduro es «una organización criminal”
Organizaciones sociales y afectados por despidos se movilizan hacia la Corte Constitucional
August 15, 2025

Los primeros juegos de robots humanoides del mundo arrancan en China

  • agosto 15, 2025
  • 0
  • 205
  • 2 Min Read

Un total de 280 delegaciones de 16 países participan en el evento, que durará hasta el 17 de agosto.

Los Juegos Mundiales de Robots Humanoides 2025 comenzaron este jueves en Pekín (China), informó la agencia de noticias estatal Xinhua, que señala que allí se exhiben los logros de vanguardia de este tipo de tecnología a la hora de tomar decisiones inteligentes y movimiento colaborativo.

Carrera de 100 metros durante la ceremonia de apertura de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides, Pekín (China), el 14 de agosto de 2025.Lintao Zhang / Gettyimages.ru

Se trata del primer evento deportivo internacional dedicado íntegramente a robots con forma humana, informa CGTN.

Este acontecimiento deportivo, que reúne a 280 delegaciones de 16 países, se celebra en el Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad y durará hasta el domingo. Los participantes competirán en 26 categorías distintas, entre ellas carreras de velocidad, gimnasia y fútbol, manipulación de materiales, clasificación de medicamentos y limpieza en diversos escenarios.

La convocatoria adopta formatos de competición humana para someter a «pruebas extremas» los más recientes avances y capacidades aplicadas de esta clase de máquinas, explicó Li Yechuan, funcionario del Buró Municipal de Economía y Tecnología Informática de Pekín.

«Esperamos impulsar la transición de los robots humanoides desde el laboratorio hacia aplicaciones reales en fábricas, hospitales, hogares y otros entornos. Este es un paso crucial hacia la producción a gran escala», declaró, por su parte, Li Zhiqi, miembro de la oficina de asesores del Gobierno municipal.

Confirmado.net – RT

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China Titulares

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Titulares Opinión

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024