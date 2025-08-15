Argentina: más de 100 muertos por fentanilo contaminado

La administración de Javier Milei responsable por las muertes de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma Group SA, fabricante del lote de fentanilo contaminado.

El gobierno de Argentina Javier Milei elevó a 100 la cifra de muertos por fentanilo medicinal contaminado y señaló a un laboratorio local de ser el «responsable», al aumentar este jueves (14.08.2025) la polémica en Argentina por la lentitud de la respuesta a la crisis sanitaria.

Desde mayo se registraron denuncias ante la autoridad de medicamentos y alimentos ANMAT por muertes sospechosas tras el uso del fármaco en hospitales de cuatro provincias del país, además de la capital, Buenos Aires.

«Ariel García Furfaro es dueño del laboratorio HLB Pharma Group SA, fabricante del lote de fentanilo contaminado responsable de la muerte de más de 100 personas», escribió la vocería presidencial en un comunicado.

El texto añade que, tras una inspección del gobierno, la ANMAT inhabilitó el laboratorio y prohibió en febrero «su actividad productiva, tres meses antes de que ocurriera la primera muerte por fentanilo contaminado».

El parte de víctimas es difundido a pocos días de las legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, la más poblada y rica del país.

Esos cómicos se consideran una antesala a las elecciones legislativas de medio mandato de octubre, en las que el presidente Javier Milei medirá su popularidad a nivel nacional tras dos años de un duro ajuste fiscal.

«Una disposición de la justicia»

En un acto de campaña en La Plata (50 Km al sur de Buenos Aires), Milei acusó a los seguidores de su némesis, la expresidenta Cristina Kirchner, de encubrir al dueño del laboratorio.

El líder ultraliberal subió al escenario cantando rock, como solía hacer en la campaña de 2023 que lo llevó a la presidencia, ante unas 5.000 personas que coreaban su apodo, «Peluca».

Allí, el presidente afirmó que la oposición que actualmente gobierna la provincia suele «salirse con la suya de cualquier barbaridad», y agregó: «Tomemos por ejemplo el encubrimiento atroz de Ariel Furfaro, un eterno socio kirchnerista, por la causa del fentanilo».

HLB Pharma Group indicó en un comunicado que está «a disposición de la justicia» y acusó «el oportunismo» de sectores políticos y económicos al «emprender un escarnio mediático» contra la empresa.

También aseguró que «una contaminación como la que han publicado algunos medios -con una o aún más de una bacteria multirresistente propia de un ámbito hospitalario en un mismo lote- sencillamente no es posible en el entorno de un laboratorio».

El fentanilo es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

En Estados Unidos causa estragos: se estima que más de 80.000 personas murieron por sobredosis en ese país en 2024, de las cuales 48.422 fueron por fentanilo.

Confirmado.net – DW