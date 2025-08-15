Producción industrial de China aumenta 5,7% en julio 

BEIJING, La producción industrial de valor agregado de China se expandió un 5,7 por ciento interanual en julio, mostrado hoy viernes datos oficiales.

(250804) — HARBIN, Aug. 4, 2025 (Xinhua) — This drone photo shows a smart workshop of a coil factory in Harbin Electric Machinery Company Ltd. in Harbin, northeast China’s Heilongjiang Province, Aug. 4, 2025. Harbin, one of China’s traditional industrial bases, has been harnessing digital and intelligent technologies as a key pathway to upgrade its traditional industries in recent years. From 2021 to 2025, the city has invested a total of 500 million yuan (about 69 million U.S. dollars) to support local enterprises to carry out technological transformation, with an average 20 percent annual growth in such investment. (Photo by Liu Yang/Xinhua)

El crecimiento se desaceleró con respecto al aumento del 6,8 por ciento registrado en junio, según datos publicados por el Buró Nacional de Estadísticas.

En los primeros siete meses de este año, la producción industrial de China aumentó un 6,3 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado.

La producción industrial se utiliza para medir la actividad de grandes empresas cada una con un volumen de negocios anual principal de al menos 20 millones de yuanes (unos 2,8 millones de dólares).

El análisis de los datos reveló que en julio la producción del valor agregado del sector manufacturero aumentó un 6,2 por ciento interanual, mientras que la del sector minero creció un 5 por ciento.

La producción del valor agregado del sector de producción y suministro de electricidad, calor, gas y agua aumentó un 3,3 por ciento.

Asimismo, entre enero y julio la producción de vehículos de nueva energía, circuitos integrados y robots industriales aumentó un 32,9, un 10,4 y un 32,9 por ciento interanual, respectivamente.

Los datos del viernes también mostraron que en los primeros siete meses del año, las ventas minoristas de bienes de consumo del país, un indicador clave de la fortaleza del consumo, aumentaron un 4,8 por ciento interanual, mientras que la inversión en activos fijos aumentó un 1,6 por ciento.

Con información de Xinhua