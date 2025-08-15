Obtener $1.000 de pensión al jubilarte: este es el sueldo exacto que debes reportar al IESS para lograrlo 

Según datos del IESS, los afiliados se jubilan, en promedio, entre los 53 y los 73 años, dependiendo de la modalidad de jubilación.

Para acceder a la jubilación por vejez y recibir los beneficios contemplados en la ley, los trabajadores en Ecuador deben cumplir requisitos como la edad mínima, el cese de actividades laborales y un tiempo determinado de aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

La pensión vitalicia, uno de los principales derechos de los jubilados, se calcula en base al promedio de los mejores sueldos obtenidos durante cinco años de la vida laboral, multiplicado por un coeficiente que varía según los años de aporte.

Según datos del IESS, los afiliados se jubilan, en promedio, entre los 53 y los 73 años, dependiendo de la modalidad de jubilación: vejez, invalidez o discapacidad.

La jubilación por vejez es la más común entre los trabajadores ecuatorianos. Aunque no existe una edad máxima para solicitarla, se exige un mínimo de 40 años de aportaciones, lo que permite a los afiliados acceder a este beneficio a partir de los 58 años.

A partir de los 60 años y si cuentas con 30 años de aportaciones al sistema de seguridad social, ya puedes acceder a la jubilación y comenzar a disfrutar de este beneficio. Los requisitos exactos de edad y tiempo de aportes varían según cada caso, y puedes revisarlos en la siguiente tabla:

Edad Imposiciones Años de aportación Sin límite de edad 480 o más 40 o más 60 años o más 360 o más 30 o más 65 años o más 180 o más 15 o más 70 años o más 120 o más 10 o más

¿Cuánto vas a recibir de pensión cuando te jubiles en Ecuador?

Si hoy percibes un ingreso mensual de $1.000 y ya estás pensando en tu retiro, es importante que sepas que la pensión que recibirás no es automáticamente igual a tu último sueldo. El cálculo depende de dos factores esenciales:

El promedio de tus cinco mejores años salariales. El número total de años que has aportado al sistema de seguridad social.

Cómo se calcula tu pensión

El IESS toma el promedio de los salarios más altos que hayas recibido durante cinco años de tu vida laboral. A ese promedio se le aplica un porcentaje, definido por una tabla de coeficientes que varía según tus años de aportación.

El 100% de tu pensión, solo con 40 años de aportes

Según la normativa vigente, únicamente quienes hayan aportado durante 40 años pueden acceder al 100% de su promedio salarial.

Por ejemplo, si durante tus cinco mejores años ganaste $1.000 mensuales y cumpliste los 40 años de aportaciones, recibirás $1.000 como pensión vitalicia.

Menos aportes, menor pensión

Si no alcanzas los 40 años de contribución, el porcentaje será proporcional.

Ejemplo:

Con 30 años de aportaciones, el coeficiente es del 70%.

Si tu promedio salarial fue de $1.000, tu pensión sería de $700 mensuales.

Pensiones mínimas por vejez del IESS

Años de aportaciones Porcentaje del salario básico Pensión mínima Hasta 10 50 % $ 235 11 a 20 60 % $ 282 21 a 30 70 % $ 329 31 a 35 80 % $ 376 36 a 39 90 % $ 423 40 y más 100 % $ 470

Pensiones máximas por vejez del IESS

Años de aportaciones Porcentaje del salario básico Pensión máxima Hasta 10 250 % $ 1.175 15 a 19 300 % $ 1.410 20 a 24 350 % $ 1.645 25 a 29 400 % $ 1.880 30 a 34 450 % $ 2.115 35 a 39 500 % $ 2.350 40 y más 550 % $ 2.585

Límites de la pensión

De acuerdo con la resolución C.D. 300 del IESS, la pensión que recibe un jubilado en Ecuador tiene un rango claramente definido:

Monto mínimo: $235 mensuales.

Monto máximo: $2.585 mensuales.

Estos valores representan, respectivamente, el 50% y el 550% del salario básico unificado vigente.

¿Cómo se llega al monto máximo?

No basta con tener un buen promedio salarial. Para recibir los $2.585, el afiliado debe cumplir con el tiempo máximo de aportes establecido por el IESS, lo que significa haber contribuido de forma constante durante toda su vida laboral.

En cambio, quienes no alcancen este tiempo de servicio recibirán una pensión proporcional, siempre respetando el mínimo garantizado de $235. (I)

