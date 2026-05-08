Día de la Madre 2026: carros, viajes y premios millonarios impulsan la batalla comercial en los malls de Ecuador

Vehículos cero kilómetros, viajes a Galápagos, almuerzos especiales y promociones vinculadas al Mundial 2026 se han convertido en los principales atractivos de los centros comerciales por el Día de la Madre en Ecuador.

Las campañas buscan aumentar el consumo y dinamizar las ventas en una de las temporadas más fuertes para el comercio nacional.

Los centros comerciales apuestan por autos y experiencias para atraer clientes

La mayoría de centros comerciales del país volvió a utilizar vehículos como premio principal en sus campañas comerciales por el Día de la Madre 2026.

La estrategia apunta no solo a incrementar el tráfico de visitantes, sino también a elevar el gasto promedio de los consumidores mediante promociones vinculadas al registro de facturas.

Entre los premios más llamativos figuran camionetas 4×4, autos eléctricos, vehículos de lujo y viajes turísticos, además de experiencias gastronómicas y artículos tecnológicos.

Mall del Sol sorteará camionetas y PlayStation 5

Mall del Sol lanzó la campaña “El equipo de tu vida”, en la que rifará una camioneta 4×4, un vehículo automático cero kilómetros y dos PlayStation 5.

Para participar, los clientes deben registrar facturas desde $30 en la aplicación del centro comercial.

Los consumos realizados con Pacificard otorgan triple oportunidad en el sorteo.

Además, el mall organiza un almuerzo bufé bailable para madres en el salón Turquesa, con promociones y concursos adicionales en redes sociales.

Riocentro apuesta por tres vehículos Audi

La cadena Riocentro impulsa su campaña “Mamá y papá, lo mejor del mundo Mundial”, con el sorteo de tres vehículos Audi: dos modelos A3 y un Q3.

Los clientes participan acumulando compras desde $25.

Uno de los autos ya se exhibe en Riocentro Norte para incentivar la participación de visitantes.

La campaña mezcla el ambiente futbolero del Mundial 2026 con las celebraciones familiares de mayo y junio.

¿Por qué los vehículos son el premio favorito del marketing?

La especialista en marketing Claudia Garzón explicó que este tipo de promociones generan una “desconexión psicológica positiva” en el consumidor.

Según la experta, el cliente percibe que puede acceder a un premio de alto valor mediante una inversión mínima en compras que probablemente ya tenía previsto realizar.

Además, sostuvo que este mecanismo incentiva a los consumidores a gastar más para alcanzar el monto requerido para participar.

“Un cliente que ha gastado $25 se motivará a gastar $5 más solo para conseguir el cupón”, analizó Garzón.

Comercio proyecta más de $8.500 millones en ventas por el Día de la Madre

La Cámara de Comercio de Guayaquil estima que durante mayo de 2026 las ventas nacionales alcancen aproximadamente $8.574 millones.

La cifra representaría un crecimiento del 6,5 % frente al mismo periodo de 2025, equivalente a unos $523 millones adicionales en movimiento comercial.

Según Miguel Ángel González, presidente del gremio, los sectores con mayor dinamismo serán:

Moda y calzado

Cosméticos y perfumería

Tecnología y electrodomésticos

Restaurantes y experiencias

Supermercados y flores

Las marcas también activan promociones agresivas

Las tiendas y cadenas comerciales se sumaron con campañas especiales para captar compradores.

Pinto activó promociones de “lleva cuatro y paga tres” en ropa femenina, mientras que Etafashion lanzó descuentos del 20 % en moda y calzado durante sus jornadas “Eta Mamá”.

Otras marcas, como Sweet & Coffee, desarrollaron productos temáticos exclusivos para la fecha.

CityMall, Mall del Norte y Mall del Sur se enfocan en autos eléctricos

Los centros comerciales también incorporaron vehículos eléctricos dentro de sus sorteos principales.

CityMall

El mall realizará una nueva edición de su CityBingo con $25.000 en premios y un vehículo JAC E10X 100 % eléctrico como premio mayor.

Mall del Norte

Sorteará un JAC E30X eléctrico y entregará jarros cerveceros personalizados en promociones vinculadas al ambiente futbolero.

Mall del Sur

Impulsa “El ganatón”, campaña que incluye el sorteo de un Tiggo 4 y premios instantáneos mediante juegos interactivos.

Viajes y experiencias también ganan protagonismo

No todas las campañas se concentran en vehículos.

San Marino Shopping

Sorteará un viaje a Galápagos para mamá y una acompañante mediante el registro de compras desde $50.

Village

Ofrece el sorteo de un Mazda CX-3 dentro de su campaña “El upgrade de papá y mamá”, vigente hasta junio.

El Mundial 2026 se convierte en aliado comercial

Muchos centros comerciales aprovecharon la expectativa por el Mundial 2026 para extender sus promociones hasta junio y julio.

Las campañas mezclan premios, actividades familiares y referencias futboleras para mantener el flujo de visitantes durante varias semanas.

La clasificación de Ecuador a la cita mundialista ha impulsado aún más las estrategias comerciales orientadas al entretenimiento y consumo.

Comercio en Ecuador: sectores que más crecerán en 2026

Mundial 2026: así se prepara Ecuador para la cita futbolera

Tendencias de consumo en Ecuador durante fechas especiales

Centros comerciales y nuevas estrategias para aumentar ventas

Con información de El Universo