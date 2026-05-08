Urgente!

La OMS da una recomendación a Argentina sobre el hantavirus y desata la furia del Gobierno de Milei
Oficial: Moisés Caicedo sí jugará con Ecuador ante Costa de Marfil en el Mundial 2026
80 gramos de carne por semana para ancianos: la insólita propuesta en Europa que desató un tsunami mediático
Día de la Madre 2026: carros, viajes y premios millonarios impulsan la batalla comercial en los malls de Ecuador
May 8, 2026

80 gramos de carne por semana para ancianos: la insólita propuesta en Europa que desató un tsunami mediático

  • mayo 8, 2026
  • 0
  • 668
  • 2 Min Read

Una política defendió que las personas de la tercera edad deberían seguir como el resto de los ciudadanos las estrategias de su ciudad para luchar contra el cambio climático.

El consumo de carne en los hogares geriátricos ha sido en los últimos días uno de los temas centrales en Dinamarca, tras unas polémicas declaraciones de una concejal de Copenhague, quien afirmó que esas residencias deberían seguir las estrategias de la ciudad para luchar contra el cambio climático, ya que las personas de la tercera edad son los mayores responsables de la contaminación ambiental.

En una reunión de la Alcaldía de Copenhague celebrada el pasado 30 de abril, se discutió si las residencias de ancianos deberían quedar exentas de la Estrategia de Alimentación y Comidas, que recomienda, entre otras cosas, consumir un máximo de 80 gramos de carne de res, ternera y cordero a la semana.

Birgitte Kehler Holst, del partido verde La Alternativa, se opuso a la iniciativa, defendiendo que «todos, incluidas las personas mayores, deben contribuir a que alcancemos nuestros objetivos climáticos». «Tal vez sea precisamente esa generación la que más ha contaminado», agregó.

Sus palabras provocaron indignación entre internautas y políticos de otros partidos. Malte Larsen, del Partido Popular Danés, calculó que, con esa regla, a un residente de geriátrico le corresponderían «11,4 gramos de carne de res» y publicó una foto de esa cantidad.

«Nuestros mayores se han dejado la piel toda la vida. Han creado una sociedad maravillosa para todos nosotros. Y ahora se les castiga con raciones draconianas de carne de res en el santo nombre del clima«, criticó.

Tras los reproches recibidos, Holst reconoció que su comentario fue «un poco inapropiado», si bien se mantuvo firme en su idea de que las personas mayores deberían seguir «las recomendaciones dietéticas». «En mi opinión, no supone ningún problema que nuestros ciudadanos de la tercera edad —al igual que el resto de los habitantes de Copenhague— reciban comida sana, sabrosa y ecológica que siga las recomendaciones dietéticas danesas», argumentó.

Con información de  – RT

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Salud

It’s Great the Government is Tightening Gambling

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Titulares Salud

Una nueva técnica de resonancia magnética mejora

Un ensayo clínico de la Universidad de Nottingham (Reino Unido) ha

admin
enero 22, 2024
Salud Titulares

Restos de comida quemada documentan la gastronomía

Un estudio arqueobotánico pionero de residuos de alimentos quemados en la

admin
enero 22, 2024
Titulares Salud

Un estudio revela que en España las

Un estudio de la Universidad de Cantabria (UC), junto con la

admin
enero 25, 2024
Salud Titulares

Investigadores observan que el alcohol puede ayudar

Investigadores del Instituto de Ciencias Ambientales de Nanjing (China) han realizado

admin
enero 29, 2024