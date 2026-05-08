Oficial: Moisés Caicedo sí jugará con Ecuador ante Costa de Marfil en el Mundial 2026

La Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó que Moisés Caicedo podrá disputar el debut de Ecuador en el Mundial 2026 frente a Costa de Marfil. El volante del Chelsea había sido expulsado en el último partido de las eliminatorias ante Argentina, pero las gestiones realizadas ante la FIFA permitieron habilitarlo para el estreno mundialista.

La FEF confirma la habilitación de Moisés Caicedo

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) hizo oficial este jueves que Moisés Caicedo estará disponible para el primer partido de Ecuador en la Copa del Mundo 2026.

La Tricolor debutará el próximo 14 de junio ante Costa de Marfil en un encuentro clave para sus aspiraciones dentro del Grupo E.

La noticia generó alivio entre los hinchas ecuatorianos, ya que el mediocampista del Chelsea es considerado una de las principales figuras del equipo dirigido por Sebastián Beccacece.

Por qué Moisés Caicedo estaba en riesgo de perderse el debut

El futbolista ecuatoriano había sido expulsado el 9 de septiembre de 2025 durante el partido entre Ecuador y Argentina por la última fecha de las eliminatorias sudamericanas.

En aquel compromiso, que terminó con triunfo ecuatoriano por 1-0, también recibió tarjeta roja el defensor argentino Nicolás Otamendi.

La sanción ponía en duda la presencia de ambos jugadores en el inicio del Mundial 2026.

Gestiones de la FEF, AFA y Conmebol ante la FIFA

Tanto la Federación Ecuatoriana de Fútbol como la Asociación del Fútbol Argentino realizaron gestiones ante el Bureau de la FIFA para habilitar a los jugadores expulsados.

La AFA incluso confirmó públicamente que trabajó junto al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, para lograr que Otamendi pudiera jugar el debut de Argentina.

Las conversaciones también incluyeron el caso de Moisés Caicedo y finalmente tuvieron una resolución favorable para Ecuador.

El mensaje de Moisés Caicedo a la hinchada ecuatoriana

La selección ecuatoriana publicó un video en redes sociales donde el propio Moisés Caicedo confirmó la noticia y agradeció el apoyo recibido.

“Me enteré de que podré jugar el primer partido del Mundial”, expresó el mediocampista.

El jugador también destacó el trabajo de la FEF y la Conmebol para conseguir la habilitación.

“Estoy muy feliz y esperando ese partido para junto con mis compañeros dar la vida contra Costa de Marfil”, añadió el llamado Niño Moi.

Ecuador y un grupo mundialista lleno de expectativa

La selección ecuatoriana integra el Grupo E del Mundial 2026 junto a:

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

El debut ante el conjunto africano será determinante para las aspiraciones de la Tricolor de avanzar a la siguiente ronda.

La presencia de Moisés Caicedo fortalece considerablemente el mediocampo ecuatoriano, considerado uno de los puntos más sólidos del equipo.

El impacto de Caicedo en la selección ecuatoriana

Desde su consolidación en el fútbol europeo, Moisés Caicedo se convirtió en pieza clave de Ecuador.

Su rendimiento con el Chelsea y la selección nacional lo posiciona como uno de los futbolistas más importantes de la nueva generación ecuatoriana.

Analistas deportivos consideran que su presencia será fundamental para competir ante selecciones de alto nivel en el Mundial 2026.

Otros jugadores habilitados para el debut mundialista

Además de Caicedo, también quedaron habilitados para disputar la primera fecha del Mundial:

Nicolás Otamendi (Argentina)

Tarek Salman (Catar)

Las decisiones fueron tomadas tras las gestiones realizadas ante organismos internacionales del fútbol.

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Con información de El Universo