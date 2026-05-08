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May 8, 2026

La OMS da una recomendación a Argentina sobre el hantavirus y desata la furia del Gobierno de Milei

  • mayo 8, 2026
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Las palabras de Tedros Adhanom Ghebreyesus provocaron una dura reacción en Buenos Aires. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) le pidió este jueves a la Argentina y a EE.UU. que reevalúen su decisión de abandonar el organismo multilateral, tras confirmarse el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que partió de la ciudad argentina de Ushuaia.

«La mejor inmunidad que tenemos es la solidaridad», afirmó el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Como ambos, Argentina y EE.UU., están afectados, pienso que reconsiderarán sus decisiones, porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria», añadió.

Tedros manifestó que esta puede ser una «buena lección para todo el mundo, porque la solidaridad es la mejor inmunidad». En ese sentido, expresó que «a los virus no les importa nuestra política, ni nuestras fronteras, ni todas las excusas que podamos tener».

Reacción inmediata

Unas horas después, el Gobierno de Javier Milei respondió con un duro comunicado, en el que afirmó que «Argentina sostiene la cooperación sanitaria internacional sin resignar soberanía”.

«La Argentina tiene capacidad sanitaria, técnica y decisión política para proteger la salud de la población», aseveró el Ministerio de Salud. «No necesita pertenecer a la OMS para trabajar con otros países», agregó.

Argentina, que completó el proceso de salida de la OMS poco después que EE.UU., aclaró que hasta ahora no se han identificado casos asociados con hantavirus en el país. En la misma línea, dejó entrever que el organismo debería «explicar sus fracasos antes de pretender imponerle condiciones a un país soberano«.

«Esta situación demuestra que la cooperación técnica no exige subordinación política. La OMS vuelve a anteponer la política a la evidencia e intenta usar un evento sanitario extraordinario para condicionar una decisión soberana de la Argentina», afirmó.

Hasta el momento, el brote ha dejado tres fallecimientos y ocho posibles contagios. Mientras, se confirmó que la causa era la cepa Andes del hantavirus.

Con información de  – RT

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