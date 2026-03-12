Urgente!

¿Reaniman la Celac? Una jugada regional busca hacerle contrapeso a la ‘agenda Trump’

Lula, Petro y Sheinbaum hablaron después de la cumbre que el presidente de EE.UU. celebró con líderes de la derecha latinoamericana.

Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro; y México, Claudia Sheinbaum, dialogaron esta semana después de la cumbre ‘Escudo de las Américas’ que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, realizó con 12 jefes de Estado de la derecha latinoamericana.

En el centro de las llamadas telefónicas se encuentra la cumbre Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)-África, que se realizará del 18 al 21 de marzo en Bogotá, y que apunta a fortalecer al grupo regional.

La Celac nació en 2010, cuando en la mayoría de los países de América Latina había gobiernos de izquierda o progresistas. No obstante, en los últimos años, el mecanismo se debilitó ante el arribo de presidentes de derecha que no comparten los principios de la integración latinoamericana, objetivo fundacional de este grupo.

De hecho, a la última cumbre Celac-Unión Europea, que se realizó en noviembre pasado en Santa Marta (Colombia), solo acudieron ocho de los 33 jefes de Estado de los países miembros, situación que Petro quiere revertir la próxima semana.

Las llamadas

Las comunicaciones entre los representantes más importantes de la izquierda regional comenzaron el lunes, con la llamada telefónica que sostuvieron Sheinbaum y Lula, y tras la cual la mandataria se comprometió a realizar una gira a Brasil.

«Platicamos con el presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para dar seguimiento a los proyectos conjuntos de desarrollo económico, educación y ciencia. Siempre es un gusto», explicó Sheinbaum.

Lula, por su parte, afirmó que dialogaron sobre el fortalecimiento de las relaciones económicas y la alianza entre Brasil y México, especialmente en el ámbito energético. «Reiteré mi invitación a la presidenta Sheinbaum para que visite Brasil y sugerí organizar un evento empresarial que reuniera al sector privado de ambos países y explorara nuevas oportunidades de negocio. La presidenta aceptó la invitación para la visita, que se prevé tendrá lugar entre junio y julio de este año», reveló.

El miércoles, Petro habló por separado con Lula y Sheinbaum. En el caso del brasileño, el Gobierno colombiano informó que se abordó la importancia de fortalecer la integración latinoamericana y caribeña en el marco de la cumbre Celac-África, además de que ambos confirmaron su asistencia al evento ‘En Defensa de la Democracia’, que se llevará a cabo en Barcelona, el próximo 18 de abril.

Con respecto a México, la presidencia de Colombia aseguró que Petro y Sheinbaum «abordaron temas como el conflicto en Medio Oriente, la unión latinoamericana, entre otros», aunque a la cumbre Celac-África no acudirá la presidenta sino su ministro de Relaciones Exteriores.

Estas conversaciones tuvieron lugar luego de la cumbre ‘Escudo de las Américas’ que se realizó en Miami y en la que Trump recibió a 12 presidentes de derecha que, a diferencia de Lula, Petro y Sheinbaum, están alineados a la actual y controvertida agenda exterior de Washington.

